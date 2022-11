El intendente que enfrenta a Máximo Kirchner recibió el apoyo de un gobernador peronista

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, principal adversario de La Cámpora y Máximo Kirchner en el PJ bonaerense, recibió el apoyo del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El jefe comunal y el mandatario provincial mantuvieron un encuentro en la Casa de Catamarca ubicada en la Ciudad de Buenos Aires donde dialogaron sobre cuestiones vinculadas a la capacitación productiva y al fortalecimiento de los lazos institucionales entre la provincia y el municipio.

Gray y Jalil intercambiaron presentes y acordaron seguir trabajando de manera conjunta en futuros proyectos. Tras conocerse la fecha de asunción de Máximo Kirchner al frente del peronismo bonaerense, la Cámara Nacional Electoral admitió un recurso del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien rechazó este año la convocatoria a elecciones anticipadas que derivó en la presidencia partidaria para el líder de La Cámpora.

Por ese fallo de la CNE, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de dictaminar en el caso. La decisión de que el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos asuma el sábado fue tomada el pasado lunes durante una reunión que se realizó en el despacho del líder de La Cámpora y de la que participó el actual titular del PJ provincial, Gustavo Menéndez.

El referente de Merlo no se opone a la conducción de Máximo Kirchner, a diferencia de Gray, el todavía vicepresidente del partido, que fue quien encabezó la ofensiva judicial contra el legislador.

Alberto Fernández no participará el sábado del acto en el que el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, asumirá como presidente del Partido Justicialista (PJ) Bonaerense. Según se indicó, Alberto Fernández decidió no participar de la actividad que se realizará este sábado en la histórica Quinta de San Vicente, que fue la residencia de descanso del ex presidente Juan Domingo Perón.

"Alberto es presidente del PJ nacional y es una actividad del PJ bonaerense. Los dirigentes más cercanos a Alberto forman parte de la mesa de provincia", explicaron desde el entorno del Presidente. Al intentar graficar la "buena sintonía" entre el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque oficialista, las mismas fuentes puntualizaron: "Máximo está juntando con Sergio los votos para el Presupuesto y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".

La asunción de Máximo tendrá un condimento especial, ya que asumirá la responsabilidad dentro del PJ Bonaerense, un puesto que generó batalla judicial y duros cruces dentro del Frente de Todos. El acto, que está previsto para las 11:00, pondrá fin a un año de tiras y aflojes con algunos intendentes que buscaban tomar el control del partido a nivel provincial.