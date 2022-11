Un exministro de Mauricio Macri fulminó al kirchnerismo

Un ex ministro de Mauricio Macri fulminó hoy al kirchnerismo al considerar que la Argentina sufre una crisis económica y social "mucho más profunda que en 2015", el último año de gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "No solo la crisis económica sino también la crisis social es mucho más profunda hoy que en 2015.

Todas las restricciones que está poniendo el Gobierno en el mercado de cambios están generando mucha preocupación y muchos problemas en la producción", enfatizó Dante Sica, ex ministro de la Producción del Gobierno de Mauricio Macri.

Frente a ese panorama, el ex funcionario del macrismo aseguró que hay empresas "que empiezan a bajar su ritmo de producción", por lo cual estimó necesario estabilizar la economía y avanzar con reformas previsional y laboral. "El gran desafío es cómo empezar a transmitir la necesidad de hacer los cambios y darle a los argentinos perspectivas de futuro. Hoy, la clase media no tiene forma de acceder a bienes porque no tiene crédito", sostuvo el economista, en declaraciones al programa "Más Allá de las Noticias" de AM 550.

A su criterio, el Gobierno tiene "una mirada acusatoria" hacia el sector empresarial, y en ese sentido, indicó: "los generadores de riqueza y de empleo son los empresarios. Tenemos que reconocerles ese rol para que cada día les vaya mejor". A nivel político, subrayó que durante la administración de Mauricio Macri: "Intentamos cambios estructurales que no pudimos lograr y tuvimos que abocarnos más al corto plazo. Pero siempre fue una gestión transparente, nada que ver con lo que está pasando ahora".

"Tuvimos errores, pero fue un buen Gobierno el de Cambiemos, muy republicano", resaltó Sica, para quien ahora "hay más conciencia en la gente de que hay que hacer un cambio importante".

El ex ministro destacó el "rol de líder" de Macri, pero afirmó que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, "es la que más claramente expresa la voluntad y necesidad de cambio en Argentina".