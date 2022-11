El incómodo reencuentro que evitará Mauricio Macri en la boda política del año

Mauricio Macri respiró aliviado. A último momento, Mariano Macri, su hermano y enemigo íntimo, avisó que no asistiría al casamiento de su primo, Jorge Macri, mañana en La Rural. El hermano del ex presidente había confirmado su presencia pero a último momento resolvió cancelar sin aducir motivos específicos. El círculo rojo estaba en ebullición ante la posibilidad de que el fundador del PRO se reencontrara de manera pública, y en una fiesta, con el hermano que lo había denunciado ante la justicia por manejar una presunta red de empresas off shore.

Sin embargo, no habrá reencuentro entre los hermanos Macri. Mariano había apuntado contra su hermano Mauricio al acusarlo de "empeorar" su situación personal y la de la empresa familiar. "Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo". Fue una de sus últimas declaraciones públicas en Twitter en medio del conflicto con Mauricio Macri que escaló hasta tribunales.

La aparición de mi nombre en los Pandora Papers me obliga a realizar ciertas aclaraciones. Ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad, ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza. — Mariano Macri (@marianomacriok) October 7, 2021

En una entrevista con Perfil, el hermano menor de Mauricio Macri había lanzado munición pesada: "El marketing vendió un Mauricio Macri que no es: el real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple. Tuvo un comportamiento muy destructivo de enorme autoritarismo, arbitrariedad y perversión", señala. "Mauricio Macri se maneja de la siguiente manera: o te sometés o te destruyo, tiene la visión amigo/enemigo en todo lo que hace", precisó.

Con esos antecedentes, el reencuentro que se iba a dar esta tarde en La Rural no iba a producirse en los mejores términos. Sin embargo, Mariano avisó que no irá al casamiento entre Jorge Macri y María Belén Ludueña. Tampoco estará María Eugenia Vidal quien avisó que por compromisos y cumpleaños familiares no podrá estar en la fiesta del pre candidato a jefe de gobierno porteño del PRO.

Otra ausente con aviso será Lilita Carrió quien alegó tener la presentación de un libro. Horacio Rodríguez Larreta, quien enfrió su vínculo con Jorge Macri a partir del acercamiento con Patricia Bullrich del intendente de Vicente López en uso de licencia. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adelantó que pasará a saludar a los novios pero no se quedará para el carnaval carioca. Irá solo, sin su novia Milagros Maylin, quien cumple años también mañana, el mismo día de la boda.