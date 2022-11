Un importante sector empresarial celebró una medida de Sergio Massa

A la espera del nuevo régimen cambiario que le permitirá a las empresas traer dólares del exterior destinados a financiar sus importaciones, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) apoyó la medida a la que se refirió Sergio Massa, ministro de Economía.

La iniciativa busca darle una salida a aquellas empresas que no pueden conseguir las autorizaciones automáticas para poder importar sus insumos para producir, según entendieron desde el sector. Con este régimen, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) seguirán intactas y los empresarios podrán disponer de una autorización para que puedan realizar sus compras en el exterior sin la necesidad de ser financiado por la entidad monetaria nacional.

De esta manera, Marcelo Omar Fernández, presidente de la CGRA, señaló a MDZ Radio que “pese a la falta de reservas del BCRA que paró la actividad de algunas fábricas que necesitan de las importaciones, la medida responde a que en el país hay una gran cantidad de dólares no declarados y eso facilitaría blanquearlos hasta que el Banco Central se reponga sus finanzas”.

“Lo bueno es que sacaríamos esos dólares que los argentinos los tienen en sus colchones, a pesar de que el tipo de cambio no nos conviene. Pero no pararíamos la presión hasta que el Banco Central vuelva a recomponer sus reservas y pueda permitir el acceso al dólar oficial. Como digo, no podemos demorar y parar la producción hasta que el BCRA reponga sus finanzas”, declaró el titular Confederación General Empresaria de la República Argentina.

Al mismo tiempo, Fernández apuntó contra los empresarios que "se quejan de que no pueden importar" y remarcó que "ahora ellos pueden llevan adelante la operación, si consiguen sus propios dólares". “El sector privado tiene una gran responsabilidad. En vez de quejarse y de decir cosas por la televisión o por los medios, ahora tienen la posibilidad de importar. Pero deben tratar de conseguir sus propios financiamientos y esto será muy útil porque justamente va a permitir recomponer nuestras reservas”, manifestó.

Además, señaló que este momento "es una bisagra", donde el Estado no tendrá que erogar dólares para importar, sino que las empresas sean quienes tendrán que financiar sus operaciones. “Vamos a tener que ser cuidadosos y nos permitirá mover unos ahorros que hoy están, no sirven para nada y le son funcionales para quienes los poseen. Muchas veces están guardados y ni siquiera están en los bancos", expresó.

Y finalmente concluyó: “Tal vez sea el momento para decir ´me está yendo bien y los tengo que poner´. Entonces, continuamos con la producción, seguimos dando trabajo, continuamos con el desarrollo económico y lo bueno es que el Banco Central no tendrá que mandar la plata afuera. Lo que entra se los queda para recomponer”.