El dato sobre la ciudadanía que podría dejar a miles de interesados afuera

Tras una semana de incertidumbre respecto de los procedimientos para lograr la ciudadanía española, desde los consulados de España informaron que a partir del hoy comenzarán a dar los turnos para quienes quieran iniciar los trámites. A partir del anuncio miles de personas se acercaron a las embajadas con el objetivo de adquirir el turno que, para muchos, es la posibilidad para concretar el cambio de vida que tanto desean. Entre las dificultades se encuentra la posibilidad de probar que el antepasado fue un exiliado español.

"Vine hoy a la 1 de la mañana para guardar el lugar y asegurarme los primeros turnos", era una de las frases que repetían decenas de personas que a pesar del frío y la edad, decidieron instalarse con reposeras y mantas de abrigo en la puerta del consulado de España en Mendoza.

Entre los presentes comenzaron a circular listas que contenían los nombres de 50 personas que serían los beneficiarios de los turnos, entre charlas y anécdotas, los presentes encontraron una forma de organización que, de ser aprobada por las autoridades del consulado español evitará el colapso de la delegación y las horas de espera.

Este lunes los 50 nombres de la lista número uno, fueron respetados por el consulado español y las personas que ingresaron pudieron realizar el trámite. La duda de los presentes es si dicha dinámica se mantendrá durante las próximas jornadas, sin embargo, a pesar de reiteradas consultas al personal de la embajada, hasta pasado el mediodía no había una respuesta por parte de los funcionarios consulares.

"Decidimos armar listas de 50 personas para evitar las esperas en la puerta del consulado. Es inhumano que tengamos que pasar la noche a la intemperie para obtener un turno, si nos respetan las listas que organizamos evitarían el colapso y para la gente sería más fácil realizar el trámite", expresó uno de los jóvenes que se encontraba en la sede del consulado español en Mendoza.

"Solamente queremos ser escuchados y que alguien valide el trabajo que hicimos durante la mañana. El consulado no está organizando nada, la organización que hicimos es interna y facilita el trámite para ambos lados, tanto para ellos como para quienes necesitan acceder a un turno", agregó el joven ante la falta de respuesta por parte del personal que ordenaba el ingreso de los presentes.

"Hasta ahora hay 5 listas, nosotros estamos en la segunda. Vamos a pasar la noche acá para guardar el lugar", contó una joven.

Entre los presentes se encontraba gente de San Juan y San Luis ya que el consulado ubicado en la Ciudad de Mendoza abarca toda la región de Cuyo. En ese sentido, quienes viajaron desde las provincias vecinas, se mostraron molestos por la falta de información que brindaba el personal de la embajada ante las consultas y requerimientos de la gente. "Vengo de San Juan, pagué una noche de hotel para poder venir hoy a hacer el trámite y nadie da información acerca de la modalidad de atención", manifestó una mujer de 70 años que desea realizar el trámite para poder pasarle a sus hijos y nietos la ciudadanía.

"Es un aporte que puedo hacer a mi familia ya que tener la ciudadanía europea facilita las cosas para quienes quieren viajar o instalarse en otros países", agregó.

Al ser consultados sobre los motivos por los cuales desean tramitar la ciudadanía, el denominador común era la necesidad de un cambio de vida y mayores oportunidades. "Queremos emigrar a Málaga cansados de la inseguridad y buscando mayor estabilidad. No me estoy yendo, el país me está expulsando...", dijo uno de los presentes.

Uno de los aspectos que generaba dudas en las personas que se convocaron esta mañana en las embajadas era la posibilidad de acceder a las certificaciones necesarias para la obtención de la ciudadanía a través de Ley de Memoria Democrática, conocida también como “Ley de Nietos”, a través de la cual los argentinos descendientes de españoles que fueron perseguidos por el franquismo puedan solicitar la nacionalidad. Las consultas sobre ese aspecto fueron numerosas, muchas personas se acercaron buscando asesoramiento por parte del consulado pero las dudas no fueron saldadas.

"Me contaron que mi abuelo fue uno de los que emigró de España en esa época pero no estoy segura de que sea así. Voy a consultar ya que no quiero perder la posibilidad", expresó una de las mujeres.

La puesta en vigencia de la Ley de Nietos se torna como una posibilidad para la obtención de derechos plenos, los argentinos que deseen obtener la ciudadanía deben saber que la misma estará vigente por dos años desde que se puso en práctica el pasado 21 de octubre, con la posibilidad de ser prorrogada por un año más en virtud del Acuerdo de Consejo de Ministros de España.

¿Quiénes pueden acceder a la “Ley de Nietos”?

Quienes hayan nacido fuera de España y tenga o hayan tenido padres o abuelos españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia y/o de orientación e identidad sexual.

Aquellas personas que hayan nacido fuera de España de madre española que haya perdido la nacionalidad por haberse casado con un extranjero antes del 29 de diciembre de 1978.

Personas mayores de edad que sean hijos de padre o madre españoles a quienes se les haya reconocido la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de la Ley 20/2022 (Ley de Memoria Democrática) o con la Disposición Adicional 7º de la Ley 52/2007 (Memoria Histórica).

¿Qué documentación es necesaria para obtener la ciudadanía española?

Según lo informado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, los interesados deben probar que el antepasado fue un exiliado español a través de la obtención de los siguientes documentos:

La primera opción es poseer la documentación que demuestre haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados, lo que de por sí demuestra la condición de exilio. En segundo lugar, pueden tener acceso a documentos expedidos por la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los perseguidos españoles y a sus familias.

Por último, los interesados deben tener documentación emitida por partidos políticos o cualquier otra institución social, pública o privada, o de acogida de exiliados que esté relacionada con el exilio ya sea porque sus miembros lo padecieron o por tratarse de una entidad de acogida, de lucha por los derechos de los perseguidos, o por trabajar en la actualidad en la reparación histórica de las víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura de Francisco Franco.

En los casos de que un caso se encuadre en alguno de los dos últimos casos (2 y 3), será necesario presentar alguno de los siguientes documentos:

Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de recibimiento.

Certificación del registro de matrícula del Consulado español.

Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de recibimiento, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras.

Certificación del Registro Civil local del país de residencia que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país.

Documentación de la época del país de recibimiento en el que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.

En todos los casos, el trámite requiere la presentación de documentación indispensable para la obtención de la ciudadanía española tales como: