Martín Tetaz defenestró a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández

El diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz destacó por qué la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner debe ir presa y catalogó al presidente Alberto Fernández como un 'testaferro político'. "Hay una montaña de evidencia que muestra que en Argentina hubo una asociación ilícita que construyó la matriz de corrupción más grande de la historia del país", expresó el economista liberal.

Si yo te pido que me digas por qué tiene que ir presa Cristina Fernández de Kirchner, ¿Qué me decís?

Lo tiene que determinar la Justicia. La acusación parece muy fuerte igualmente. Hay una montaña de evidencia que muestra que en Argentina hubo una asociación ilícita que construyó la matriz de corrupción más grande de la historia del país. El fin fue financiar un aparato político invencible. Esto fue lo que ocurrió en la Argentina. La evidencia es suficiente y está comprobada. Las causas muestran el mismo patrón. La obra pública estaban en cabeza de un conocido que no tenía experiencia ni conocimiento del tema. El día que Néstor Kirchner gana la presidencia, arma una asociación anónima y empieza a recibir toda la obra pública que no había recibido la provincia de Santa Cruz en toda la historia. Los fondos se desviaron y no se terminó más la obra.

¿Alberto Fernández es un personaje política acabado? ¿Por qué?

Sí, totalmente. Me cuesta decirlo porque en la política yo creo que todo el mundo siempre puede volver en algún momento. Es muy difícil declarar a alguien muerto. Te pongo una figura para contrastar: Domingo Cavallo. Después del 2001, el exministro era mala palabra. La contribución de Javier Milei entre los jóvenes lo puso de vuelta. Es de vuelta una celebrity. Igualmente, a mí juicio Alberto Fernández nunca tuvo vuelo político. Es un testaferro político de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es violencia política. No hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia pic.twitter.com/AB5CqQP1N7 — Martin Tetaz (@martintetaz) September 2, 2022

Se te pegó mucho por tu frase sobre el atentado hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Twitter y en varios medios te tildaron de fascista y de incentivar el odio. ¿Qué les responderías?

El fascismo es otra cosa, es la intolerancia al que piensa distinto. La democracia no permite apagar una opinión. Y apagarla de manera violenta. Es un acto fascista tratan de callarme. Por otro lado, hay una banalización clara de la categoría de la violencia política. Ésta es ir y tirar 20 piedras al Congreso. El gobierno trató de ponerse el saco de Raúl Alfonsín y decir que está en riesgo la democracia para juntar más votos. El saco de Alfonsín les quedó grande. Nadie les cree y nadie cree que está en riesgo la democracia porque no es lo que pasa. No hay un movimiento violento en la Argentina. En el Congreso lo tenés a Milei que quiere romper todo el Banco Central y es muy radical en las posiciones extremas. Nadie discute la democracia.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Tuviste cruces con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. ¿Te interesaría gobernar la provincia de Buenos Aires?

La provincia de Buenos Aires es la madre de las batallas electoralmente hablando. Resulta difícil pensar que le vamos a ganar a peronismo sin ganarles la provincia bonaerense. Hay que sacarle el corazón al peronismo para ganarle. Hablando políticamente. En la Matanza me encantaría ganarle al peronismo. Los roles para esta batalla no están definidos, no está claro el panorama. Hay muchas posibilidades. Yo soy diputado nacional y por ahí mi mejor lugar es el Congreso. También podría ir a la provincia de Buenos Aires a disputar con Kicillof. Contra un kirchnerista creo que me puede ir bien porque soy un anti-k.

Para cerrar, ¿qué le dirías a los jóvenes que se quieren ir del país?

Que se vayan todos los que puedan, que aprovechen los que puedan hacer una experiencia afuera. Yo estoy trabajando para que puedan volver. Mi objetivo es transformar la Argentina en un país que genere las ganas de volver. Las experiencias en el exterior te cambian la vida.