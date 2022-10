Furia de Fernando Iglesias contra la UCR calienta la interna

Fernando Iglesias calentó hoy la interna de Juntos por el Cambio al salir a criticar a la UCR luego de las declaraciones de Facundo Manes contra Mauricio Macri. El diputado nacional del macrismo compartió pasajes de un reportaje en el que el neurocientífico radical se refirió, entre otras cosas, a las tareas de espionaje a dirigentes propios que hubo durante la gestión de Macri.

"El video lo dice todo. No hay nada que agregar. Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como esta es romper la oposición", disparó el legislador nacional del PRO, quien no se quedó en la crítica al neurocientífico sino que apuntó en general a la UCR, y en particular al presidente del partido centenario, Gerardo Morales.

Esto es lo que piensa la @UCRNacional o el diputado @ManesF habla a título personal? Tiene algo que decir @GerardoMorales , presidente del partido? pic.twitter.com/KJlRIPIsG4 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 3, 2022

"Esto es lo que piensa la @UCRNacional o el diputado @ManesF habla a título personal? Tiene algo que decir @GerardoMorales, presidente del partido?", sumó Iglesias en otro tuit.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada repudió "las declaraciones demagógicas de @ManesF acusando de 'populismo institucional' a la gestión de @mauriciomacri".

El fin de semana Manes se mostró a favor de que la UCR compita en las elecciones presidenciales "con una fórmula radical", ya que consideró que un binomio con un integrante del PRO "sería regalarle la estructura" del partido centenario al macrismo. "Estoy a favor de que el radicalismo vaya con una fórmula radical. Una fórmula cruzada sería regalarle la estructura radical al PRO", sostuvo el neurocientífico.

En declaraciones radiales, el dirigente opositor afirmó que "el radicalismo tiene que liderar una coalición del centro popular, convocar a una nueva mayoría". En ese sentido, el legislador bonaerense se quejó de que "los extremos están en los dos lados. Hay dos espacios políticos, uno liderado por Cristina Kirchner y otro, el PRO, liderado por Mauricio Macri, y hay extremos en los dos lados".