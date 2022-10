Mauricio Macri padece fuego amigo en Juntos por el Cambio

Mauricio Macri fue víctima de fuego amigo dentro de Juntos por el Cambio. Ricardo López Murphy afirmó que el ex presidente no está en el control del proceso que definirá el rumbo de la oposición frente a las elecciones generales del próximo año.

El ex Ministro de Economía de la Alianza no se bajó de una posible precandidatura presidencial, aunque aclaró que desde su espacio prioriza el debate para "jerarquizar" las discusiones internas: "Tengo disposición. Nos vamos a hacer cargo de lo que se haya que hacerse cargo".

"Los expresidentes son siempre un tema en todas las sociedades. A mí me parece que los norteamericanos le encontraron la vuelta con eso de hacerle la biblioteca y asignarles un papel en las cuestiones valorativas. Siempre es un tema. Inevitablemente ellos van a opinar y su peso en la opinión pública refleja el hecho de haber ocupado la primera magistratura", expresó López Murphy..

Por ejemplo, a mí no me preocupa ni me afecta en un sentido u otro. Probablemente, creo que es difícil ser ex presidente y comprender esa realidad que ya no está en control del proceso y no tiene el poder que tuvo", explicó en alusión a Mauricio Macri.

Por otra parte, en una entrevista con NA, Ricardo López Murphy opinó sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, y su paquete de medidas a casi dos meses de ingresar a la cartera que dejó Silvina Batakis: "Me temo que un día descubramos, no muy lejos en el tiempo, que todo esto no tiene fundamento y tengamos un disgusto muy grande". Sin embargo, señaló que el ex presidente de la Cámara de Diputados logró cambiar la "retórica" al "sentido común".