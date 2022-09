El estricto pedido de Fernando Iglesias para Javier Milei

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, opinó sobre el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, respecto a las próximas elecciones. "Me parece que Javier Milei no se tiene que presentar. Va a restar votos para Juntos por el Cambio", destacó éste en diálogo con MDZ. El legislador porteño además reveló qué fórmula presidencial quiere que presente la oposición.

-¿Qué fórmula crees que debe presentar Juntos por el Cambio?

- A mí me gustaría que nuestros candidatos sean Patricia Bullrich o Mauricio Macri y que ellos dos de manera amistosa se pusieran de acuerdo. Igualmente, voy a apoyar a quién sea el candidato porque en frente vamos a tener a los muchachos kirchneristas y está claro cuál es la preferencia. Uno elige sobre lo mejor que hay y pensando en el interés del país.



-¿Qué opinas de la candidatura presidencial del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei?

-Me parece que Javier Milei no se tiene que presentar. Va a restar más votos a Juntos por el Cambio. Es el mismo error que cometió José Luis Espert en 2019. Podemos discutirlo horas. Sería un gesto de conciencia republicana de parte de Milei no presentarse como presidente y buscar integración con el único espacio republicano que existe en Argentina.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

-¿Hablás con Milei de vez en cuando? ¿Alguna vez le propusiste sumarlo a Juntos por el Cambio?

-Sí. De vez en cuando me lo cruzo en los programas y también cruzamos un par de mensajes. Varias veces hablé con Javier para que venga a Juntos por el Cambio. Él me dice que me vaya con él. No me iría. Tengo muchos acuerdos con él en el aspecto económico pero él llevaría todo esto mucho más lejos. A un extremo. Más que un liberal es un anarco-capitalista. Desde luego, yo no iría tan lejos. Cualquier economista más o menos racional estaría de acuerdo con Milei. No estoy de acuerdo con muchas de sus expresiones políticas como la venta de órganos.