Presupuesto 2023: una diputada lloró en el cierre de la sesión

Este martes, y tras una extensa jornada en Diputados por el debate del Presupuesto 2023, se vivió un momento emotivo cuando todo el recinto se levantó para aplaudir a la Diputada por el PRO, Camila Crescimbeni.

Es que hace menos de un mes, la diputada perdió un hijo y está en licencia por maternidad de su otro bebé que está internado.

El hecho se vivió minutos después de la votación donde se aprobó el proyecto de Presupuesto 2023. La sesión duró más cerca de 20 horas y en el transcurso hubo chicanas entre los partidos.

Aun así, los rostros cambiaron cuando su compañera de bloque, Silvia Lospennato, pidió la palabra: "Es solamente un minuto, la verdad es que queríamos agradecerle y contarles que la diputada Camila Crescimbeni, que hace menos de un mes perdió un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé que está internado, vino hoy a cumplir con su función".

Antes de finalizar también aprovechó el espacio para criticar a otras figuras que se ausentan sin motivos de las votaciones: "Mientras muchos diputados se fueron a dormir, la diputada Camila Crescimbeni vino a cumplir con su función y era simplemente eso, nada más".

Inmediatamente todos los diputados se levantaron y aplaudieron a Crescimbeni que rompió en un profundo llanto ante la pérdida, pero también por la emoción.

"Rufino. Mi vidita. Tan chiquito y sos el guerrero más tenaz que conozco. Te amo con todo mi ser. Cuando se desencadenó la muerte de tu hermano, estuvimos cerca de perderte a vos también. Te abrazaste a la vida con una determinación tan emocionante. Tus ojitos y tus palabras cuando pude verte me decían Acá estoy mami, acá me quede con vos, con ustedes, no llores más. Pero mi corazón estaba tan roto y tan feliz de tenerte al mismo tiempo que me costaba encontrar algo de calma. El miedo me seguía recorriendo", expresó la diputada en su Instagram.

En otra publicación aprovechó el espacio para dedicarle unas palabras al hijo que perdió en el parto: "La muerte de un hijo transforma todo lo que uno fue, es y quería ser en otra cosa".