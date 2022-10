En una calle rodeada de pobreza, se pelean por el nombre

La Unión Cívica Radical presentó, a través del diputado provincial Diego Costarelli, un proyecto de ley para renombrar la calle “Presidente Juan D. Perón”, de Godoy Cruz, y pasar a denominarla “Avenida Urbana del Oeste, Marciano Cantero”. La iniciativa obtuvo sanción inicial dos semanas atrás y desató una pelea entre radicales y justicialistas. Incluso, el Movimiento Evita llamó a una convocatoria para este lunes en el marco del Día de la Lealtad Peronista para repudiar el planteo. Sorprendentemente -o quizás no- la discusión se centra sobre el nombre de una calle y no en la pobreza que azota a los barrios del oeste de Godoy Cruz, aledaños a la arteria en cuestión. Tampoco hace foco en aspectos de estructura y quejas de los vecinos por la nueva autovía que, como indicó en MDZ en reiteradas ocasiones, es cuestionada por vecinos de la zona por temas de seguridad, falta de veredas y robo de luminarias.

La justificación brindada por el oficialismo provincial para incluir al legendario difunto cantante de Enanitos Verdes es que "hay dos calles: el Corredor del Oeste y esta calle, que son paralelas, tienen el mismo sentido y la misma funcionalidad, que unen los departamentos de Luján, Godoy Cruz y Capital. Y las dos se llaman Juan Domingo Perón”. En esa misma línea indicaron que “lejos de tener una finalidad política con este proyecto" se busca "darle orden al nombre de las calles y sobre todo, homenajear a uno de los principales íconos y uno de los grandes embajadores de la cultura mendocina, recientemente fallecido, como Marciano Cantero”.

La Autovía Urbana del Oeste. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Según fue indicado por vecinos de la zona a este diario, "hay algunos tramos donde no existe vereda porque no hay frentistas. Esta calle se desarrolla en el límite oeste de Godoy Cruz donde en muchos casos lo que hay hacia el oeste es cerro. Hay sectores donde no se han construido veredas intencionalmente por una cuestión de seguridad y de tránsito peatonal". Además, el recorrido, que consta de 7 kilómetros, muestra en casi primer plano cómo es la pobreza en algunos tramos del trayecto en la zona Oeste de Godoy Cruz.

El día que surgió la polémica, el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Gómez, esgrimió que "este es un proyecto que lo único que tiene es una intencionalidad política. Es decir, poner en tela de juicio, generar un debate, una discusión. Y me parece desacertado el proyecto y el criterio que tiene”.

“Además de no tener los informes respectivos y de no existir una consulta con los vecinos, se avanza nuevamente sin considerar a las minorías y qué piensa el otro. El general Perón ha sido una persona y uno de los políticos más importantes de Latinoamérica y el mundo”, subrayó el legislador justicialista.

Por ello, el Movimiento Evita se adentró en la discusión, dijo a modo de advertencia que "De acá Perón no se va" y llamó a una convocatoria para desafiar al radicalismo, también cayendo en el mismo juego.

"En memoria y reivindicación de la histórica movilización obrera del 17 de octubre de 1945 que puso en libertad a J. Domingo Perón, a quien los sectores oligárquicos habían metido preso por sus políticas sociales; las organizaciones populares nos reuniremos para repudiar el mezquino interés antiperonista que motiva la propuesta de cambio de nombre del Corredor del Oeste", afirmaron en un comunicado.

"En memoria y reconocimiento a nuestro querido músico Marciano Cantero, proponemos que sea el Aeropuerto Provincial el merecedor de un nuevo bautismo, con el nombre de “Marciano Cantero”, que fue un un noble embajador cultural de nuestras tierras en el mundo entero. Y al mismo tiempo, dejaremos de enaltecer a ese gobernador interventor de facto (Francisco Gabrielli), responsable de ajustes al pueblo y merecedor de la respuesta popular conocida como el Mendozazo de 1972", cerraron.