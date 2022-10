Controversia en Diputados por un proyecto para renombrar la calle Perón de Godoy Cruz

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con votos de Cambia Mendoza un proyecto de ley para renombrar la calle “Presidente Juan D. Perón” de Godoy Cruz y pasar a denominarla “Avenida Urbana del Oeste, Marciano Cantero”. La iniciativa fue fuertemente criticada por el bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista que denunció una “intencionalidad política” detrás de cambio de nombre.

La arteria en cuestión está ubicada al oeste del departamento, en la localidad de Sarmiento y va desde el límite con Capital hasta el límite con Luján de Cuyo. Se detalla que comprende el tramo entre la Rotonda de Palmares y el Puente San Vicente, sobre el canal Frías.

La propuesta fue presentada por el diputado provincial de la UCR, Diego Costarelli, oriundo del departamento de Goody Cruz. “Con este proyecto vamos a autorizar al municipio a que cambie el nombre de esta arteria y estamos proponiendo el nombre de Avenida Urbana del Oeste, Marciano Cantero”, explicó el presidente del interbloque Cambia Mendoza durante la sesión de hoy.

El diputado Diego Costarelli (izq.) es el impulsor del proyecto de ley.

Explicó que “la justificación es que hay dos calles, el Corredor del Oeste y esta calle, que son paralelas, tienen el mismo sentido y la misma funcionalidad, que unen los departamentos de Luján, Godoy Cruz y Capital. Y las dos se llaman Juan Domingo Perón”. Aclaró que “lejos de tener una finalidad política con este proyecto, lo que busco es darle orden al nombre de las calles y sobre todo, homenajear a uno de los principales íconos y uno de los grandes embajadores de la cultura mendocina, recientemente fallecido, como Marciano Cantero”.

Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como “Marciano”, falleció a sus 62 años el pasado 8 de septiembre. El proyecto resalta que el músico, líder y cantante de la banda de rock argentina “Los Enanitos Verdes”, ha sido un artista mendocino reconocido internacionalmente, que “supo dejar huella en el arte con sus letras y música”.

Obtuvo media sanción en Diputados el Proyecto de Ley de mi autoría que dispone el cambio de nombre de la calle “Juan D. Perón”, del distrito Presidente Sarmiento de Godoy Cruz, por el de “Avenida Urbana del Oeste Marciano Cantero”. pic.twitter.com/nYlPyXQwGN — Diego Costarelli (@diegocostarelli) October 5, 2022

Sin embargo, como era de esperarse, la iniciativa no fue ajena a las polémicas, ya que desde el bloque justicialista criticaron la intención de eliminar el nombre de Perón de esta calle. El diputado, Germán Gómez, presidente de la bancada del Frente de Todos, expresó que “este es un proyecto que lo único que tiene es una intencionalidad política. Es decir, poner en tela de juicio, generar un debate, una discusión. Y me parece desacertado el proyecto y el criterio que tiene”.

“Además de no tener los informes respectivos y de no existir una consulta con los vecinos, se avanza nuevamente sin considerar a las minorías y qué piensa el otro. El general Perón ha sido una persona y uno de los políticos más importantes de Latinoamérica y el mundo”, destacó el legislador.

Asimismo, criticó la utilización de Marciano Cantero para el cambio de nombre. Cuestionó que se involucre a “uno de los artistas más importantes de la República Argentina y de América Latina”. “Conjugar dos cosas y dos personas que no tienen nada que ver es una cuestión que no tiene sentido. Pero lo que hace con esa intencionalidad política este proyecto es abrir esa grieta innecesaria que no nos genera más que resquemores, malos tratos a futuras leyes, donde hay una intencionalidad manifiesta de decir que en este momento van a sacar esta ley con la idea ya de eliminar ese nombre”, expresó.

“No es una cuestión del radicalismo, es una cuestión del antiperonismo y es muy grave esto que está pasando. Ustedes tienen los números, seguramente alguna vez seremos gobierno y resolveremos esta situación, pero es lamentable que se impulse este proyecto, no solo el legislador autor, sino el intendente de Godoy Cruz que está encima de un proyecto, cuando creo que tiene muchas cosas que resolver.

Gómez concluyó resaltando que “hay un desconocimiento de la historia y creo que esto es grave”. “Vamos a rechazar contundentemente este proyecto porque es innecesario, no ayuda, no colabora en nada a todas aquellas cuestiones que tenemos que resolver en conjunto como parlamento”, manifestó.

El proyecto fue aprobado por 26 votos a favor y 17 en contra. Entre los rechazos también estuvo la diputada del Partido Demócrata (PJ), Mercedes Llano, quien remarcó que "por una cuestión de grieta e ideológica podemos generar una problemática a los lugareños, por lo cual entiendo que esta decisión requería de los fundamentos y de las consultas respectivas al municipio donde está emplazada esta arteria, por esos motivos es que no voy a acompañar este despacho".