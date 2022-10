Alberto Fernández pierde, de a poco, la lealtad de uno de sus hombres más cercanos

El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, uno de los hombres que hasta hace poco tiempo era cercano a Alberto Fernández, volvió a cargar contra el Gobierno a pocos días de que se conmemore un nuevo acto por el 17 de Octubre, día de la Lealtad Peronista.

Pérsico, en diálogo con Radio Provincia, y un día después de que se conociera la inflación de septiembre, la cual, según el Indec, fue del 6,2%, declaró que "la política de Precios Cuidados, es una política que concentra más la economía, las ofertas están en los grandes supermercados. Criticamos a las grandes cadenas y las ofertas se las damos a ellos. La economía se ha ido concentrando, las cadenas pasaron de tener un 20% del mercado a tener hoy más del 60% del mercado de los alimentos. Tenemos que hacer una política muy fuerte de desconcentración".

Y agregó: "Con el nivel de inflación y pobreza que tenemos es ilógico que los de abajo no se muevan. Las organizaciones han crecido en este Gobierno como nunca, porque si vos generás pobreza vas a sembrar piqueteros, no vas a sembrar organizaciones sociales".

El líder del Movimiento Evita y actual integrante del Ministerio de Desarrollo es uno de los grandes opositores a la idea del oficialismo de la eliminación de las PASO en 2023, lo que muestra una fractura dentro del Gobierno ya que esta agrupación ha sido uno de los pilares en los que siempre se apoyó Alberto Fernández para desplegar sus decisiones políticas.

Además, desde el Movimiento Evita también ven con buenos ojos la posibilidad de ir a las PASO como partido independiente y así hacer fuerza en la puja por el poder.

"Cristina Fernández de Kirchner fue la que más nos pegó en algunos momentos y tenía razón. Lo conocí a Néstor el día de la primera marcha, cuando me llama y yo voy a verlo. Entonces, Néstor me dice 'mirá Emilio, una plaza llena de gente pidiéndome planes sociales y comida, qué bajo que está el movimiento popular'. Es lógico que cuando hay una crisis los sectores populares se movilicen, a eso no le tengo miedo", recordó Pérsico sobre su relación con el kirchnerismo.

Sobre el camino que Argentina debe transitar para bajar la inflación y lograr el déficit fiscal, el dirigente declaró que "hay que tranquilizar la economía. Sin tranquilizar la economía todo lo demás es muy difícil de hacer. Néstor se cansó de decirlo. Todos los días andaba con su cuadernito abajo del brazo y yo lo veía. Todos los días le informaban cuánto había de recaudación y él llamaba al secretario y le decía 'vos hoy podés liberar nada más que esto'".

"Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que tenemos que ir, paulatinamente a un déficit cero. El progresismo argentino ha inventado cosas que son raras, como que el déficit es popular", destacó.

Para finalizar, Pérsico remarcó: "En general, los liberales siempre administran mal. Son malos administradores y son los que producen la deuda. Cuando tenés déficit es porque en algún lugar te estás endeudando".