Cómo la falta de liderazgo político afecta a Argentina, según un especialista

El politólogo Andrés Malamud analizó en MDZ Radio las causas por las cuales falta liderazgo político en Argentina y las consecuencias que esto trae.

El especialista remarcó la importancia de un líder ante las situaciones de crisis: "Hoy estamos en una situación en la que la posibilidad de un acuerdo político, para algunos, es tarde. ¿Qué hizo falta para que dejáramos de ser autoritarios? Una crisis y un liderazgo, la crisis de Malvinas, la derrota estrepitosa y vergonzosa de los militares y el liderazgo de Alfonsín, que en su momento no fue consensual. Esto hay que recordar, hubo un sector importante del país, cerca de la mitad, que no quiso entrar a la Conadep, que no apoyo los Juicios a la Junta, querían autoamnistía. Esa gente, después en parte se convirtió, gracias sobre todo a Antonio Cafiero. En el momento Alfonsín no fue consensual, así que no tenemos que esperar consenso puro, paz y armonía, tenemos que esperar el conflicto político. De ese conflicto tiene que surgir un líder que marque un rumbo”. Para él, la crisis la tenemos y se manifiesta sobre todo en pobreza e informalidad.

"Sobre si la sociedad argentina está preparada: Nunca estamos preparados. La sociedad argentina no estaba preparada para la democracia, no le quedó más remedio cuando se cayeron los militares, cuando demostraron que no sólo no sabían gobernar, sino que tampoco servían para hacer la guerra, que se supone que es lo que hacen los militares. Y a los argentinos no nos quedó más remedio que aprender a gobernarnos. Ahora quizá nos demos cuenta de que no nos queda más remedio que estabilizar nuestra economía, porque nadie lo va a hacer por nosotros" agregó.

Además explicó la causa de la falta de liderazgo político en Argentina: "El problema es que los liderazgos no se producen en la escuela. Me permito sugerir que el problema de la Argentina es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, donde vive el 45% de la población y el 90% de los dirigentes. Pero las dirigencias, los liderazgos exitosos que gobiernan las provincias del interior, no se transforman en líderes nacionales, porque el AMBA es un freno. La concentración demográfica en el Gran Buenos Aires, es muy difícil de penetrar por el liderazgo del interior y por la concentración mediática en la Capital Federal, porque uno tiene que pasar por las pantallas porteñas para ser un dirigente nacional. Y es difícil para alguien que está gobernando bien su provincia, tener éxito en las pantallas porteñas y en las calles del conurbano. El AMBA es un freno para la creación de nuevos liderazgos innovadores que no sean de allí, que no tengan solamente el Obelisco en la cabeza. Los liderazgos innovadores son provinciales en Argentina, pero el AMBA les impide transformarse en nacionales".

La falta de liderazgo de Alberto Fernández

"Si hay alguien que no está gobernando es el presidente. El que está haciendo los ajustes es el ministro de Economía, Sergio Massa y la que gobierna la agenda judicial es Cristina, la vicepresidenta. Este Gobierno tiene tres agendas: la del presidente no incluye el gobierno, la del ministro de Economía por ahora es ajuste y está empezando a tener problemas. Y la de la vicepresidente es justicia. Algunos dicen que no es justicia, sino impunidad. Depende de qué lado se lo mire. Pero en todo caso, lo que vemos es un gobierno que está coordinado por urgencias mutuas, pero no por un proyecto común”, argumentó.

Finalmente agregó que la oposición está un poco más ''descoordinada'' que el Gobierno, por una serie de razones. “La primera es que es natural que cuando un liderazgo concluye su etapa se produzca una disputa para ver quién lo sucede. Lo que estamos viendo es que Mauricio Macri tuvo éxito político, terminó su mandato, pero fracasó económicamente porque generó más pobreza y más inflación. Son los criterios por los cuales él había pedido ser evaluado, y en este momento tenemos la disputa dentro del PRO y entre este y el radicalismo para saber quién será candidato a presidente. Si las PASO se mantienen, hay un mecanismo para resolver la cuestión de liderazgo, la sucesión. Si el gobierno elimina las PASO, es difícil anticipar cómo la oposición va a decidir quién pierde, porque la clave es esa, quién pierde y se la banca. Para eso sirven las PASO, para darle dignidad a la derrota".