La advertencia de un exrepresentante argentino en el FMI al Gobierno

Héctor Torres, exrepresentante de Argentina en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se refirió a la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a qué sucederá con la situación de la deuda externa argentina, y mencionó que pensar que "el Fondo va a aflojar es peligroso".

“La idea de que con un susto el Fondo va a aflojar es peligrosa, es bastante peligrosa, porque esos sustos generan dinámicas sociales y políticas que no se sabe dónde terminan. Entonces a mi me parece temeraria, si es esa la estrategia”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

Héctor Torres.

En ese sentido, el abogado especializado en derecho económico también señaló que “el tema fiscal es uno de los temas centrales que lleva a otro punto que también levantó el Gobierno últimamente que es que falta apoyo internacional. Que es una metáfora para decir que nos falta el apoyo del Tesoro de los EE.UU. más el de, probablemente, algunos otros países”.

“Esos son dos temas que están ligados, obviamente. Guzmán presentó en una especie de clase universitaria una serie de gráficos en los cuáles mostró buenas intenciones de bajar el déficit más despacio de lo que él dice que quiere el Fondo. Pero de todas formas no dijo cómo va a llegar, entonces yo creo que acá hay un problema más vinculado con el camino más que con las metas. Tal vez las metas sean más reconciliables, pero hay que mostrar el programa, eso me parece fundamentalmente lo que faltó”, dijo.

Martín Guzmán y Alberto Fernández durante la presentación.

“Si la estrategia fuera subir la apuesta, este no es el momento de hacerlo porque estamos sin reservas, con la lengua afuera, lo único que nos queda es amenazar con el suicidio. Y que eso lleve a una desestabilización que pueda contagiarse, pero no creo que eso sea razonable".

Por otro lado, comento: “Si vos defaulteas al fondo es muy diferente que a los privados. En ambos casos estás haciendo un daño a tu reputación, pero con el Fondo es mucho peor. El default con el Fondo no sólo te hace caer los créditos del Fondo, sino también del Banco Mundial, el BID y otros. Difícil imaginar además que con un país en default con el Fondo vos vas a tener un comercio exterior normal, con importadores que usan carta de crédito. Y esa inestabilidad que vos ves en los mercados, seguramente se va a multiplicar por una cifra muy importante. Eso quiere decir que va a haber una corrida sobre el tipo de cambio, podría haber una corrida sobre los depósitos en los bancos, no me extrañaría, y todo eso puede generar una dinámica caótica aunque trates de contenerla”.