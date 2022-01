El PRO lanzó una tremenda acusación contra el Frente de Todos y sindicalistas

Desde el PRO emitieron un duro comunicado en relación a las denuncias hacia la diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien es señalada de formar una supuesta "mesa judicial". En ese sentido, expresaron que se trata de una "operación del Frente de Todos" y que "los mafiosos no pueden convertirse en víctimas".

"En los últimos días hemos presenciado otra operación judicial del Frente de Todos con el fin de deslegitimar la lucha contra las mafias que impulsó el gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires. La denuncia fue realizada por la jefa de espías del Gobierno Nacional y presidente de la Asociación Justicia Legítima y se presentó en un tribunal que no es competente por ser de otra jurisdicción", comienza el comunicado.

En esa misma línea, continúa: "El PRO rechaza esta metodología de atropello contra la oposición, que intenta por todos los medios sembrar dudas en la sociedad. Ratificamos que no existió ninguna mesa judicial en la provincia de Buenos Aires, sino que la Justicia actuó en base a pruebas concretas e irrefutables, que no fueron presentadas por el Gobierno, sino que responden a una historia de delitos cometidos por sindicalistas que la Justicia condenó en varias oportunidades y por distintos delitos".

Posteriormente, el escrito apunta contra el sindicalismo al señalar: "Personas como el Pata Medina o como Daniel Balcedo, lejos de ser sindicalistas perseguidos, eran millonarios que utilizaron prácticas delictivas para enriquecerse. Y eso no lo dijo el Gobierno, lo dijo la Justicia con sus fallos. Por eso apoyamos la lucha contra las mafias llevada a cabo en la provincia de Buenos Aires durante nuestro gobierno y esperamos que todo ese esfuerzo no haya sido en vano. Está claro a quién defendemos en nuestro partido, defendemos la democracia. Y también queda claro a quién defiende el Frente de Todos, defiende a los delincuentes. No se puede permitir que los mafiosos se conviertan en víctima".

El comunicado completo: