La furiosa reacción del Pata Medina tras ver el video de la "Gestapo" de Vidal

La Agencia Federal de Inteligencia denunció ante la Justicia a exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal luego de que se accediera a imágenes de una reunión en la que hablaban de armar causas contra dirigentes gremiales. Al ver los videos, el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina aseguró que toda su causa y detención fue "planificada y armada por el gobierno de Cambiemos".

"Sigo sintiendo que es una injusticia total mi detención, mi familia sufrió la cárcel, hasta ahora no hay nada concreto para que me lleven o no a juicio", aseveró el dirigente de la UOCRA que sigue con arresto domiciliario. “Esta gente está demostrando en ese video, en esas reuniones, que no tenía límites”, disparó en diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10.

En los videos se puede escuchar al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmar: "Creéme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

"Cuando salió el video que es de publico conocimiento, Marcelo Balcedo me cito y me dijo lo que iba a suceder", sostuvo en referencia a otro sindicalista detenido. "Balcedo dijo todo esto en la CGT de La Plata, había 33 personas presentes cuando él dijo que me estaban armando una causa a mí", adhirió.

“Esta gente está demostrando en ese video, en esas reuniones, que no tenía límites. Iban mucho más allá de quererle armar una causa al ‘Pata’ Medina, tenían línea bajada de ir por todo, de una manera muy fea, de una manera que a algunas personas les hace tener miedo. Sentí mucho miedo cuando vi este video, por mi familia”, aseguró.

“Esto es muy grave, porque esto es prácticamente una amenaza de muerte, y no lo digo por cubrirme yo como ‘Pata’ Medina, sino que lo digo por mi familia”, sostuvo en Radio 10.

Según manifestó el dirigente de la UOCRA, va a esperar tranquilamente el devenir de las cosas y citó a Mahatma Gandhi. "Tuve la suerte de mirar algunas películas de Gandhi, que ganó la revolución en paz, porque el ‘Pata’ Medina puede ganar esto en paz”, subrayó.

"Fue totalmente armado por Macri, por María Eugenia Vidal y por un sector minoritario de empresas", advirtió y dijo que Vidal habló una vez con el y era "toda sonrisita" pero luego lo calificó como delincuente. “Cuando yo la conocí, estuve reunido diez minutos con ella. En un momento Vidal me dice ‘Pata, no me diga señora gobernadora, tuteame, decime Eugenia’. Ahora resulta que la que me pidió que la tuteara, al mes me decía mafioso y más peligroso que Bin Laden", remarcó.