La carta con la que Hebe de Bonafini destruyó al Gobierno por el acuerdo con el FMI

Desde Madres de Plaza de Mayo emitieron una durísima carta que apunta contra el Gobierno nacional por haber alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de la deuda externa. "El Gobierno acordó pagarla a pesar de todo, con el mazazo al corazón de todos los que menos tenemos. Perdón, sí, perdón de rodillas, porque a pesar de todo no nos escucharon", le cuestionan al jefe del Ejecutivo, Alberto Fernández.

La presidenta de dicha organización, Hebe de Bonafini, lanzó una advertencia durante el Día de la Lealtad Peronista al manifestar que "no puede acordarse ni pagarse nada al FMI mientras no se sepa qué pasó. Señor presidente, más de la mitad de los argentinos estamos bajo la línea de la pobreza. ¿Y usted con qué quiere pagar la deuda? De esta manera, continúa con su postura opuesta a la del presidente Fernández.

PERDÓN DE RODILLAS POR EL PAGO AL FMI

Quiero pedirles perdón, perdón de rodillas, porque a pesar de nuestro intenso trabajo de 45 años de lucha, de todas nuestras marchas (casi 3000), no logramos no pagar la deuda externa, que no es nuestra.https://t.co/bKArF2Jlcx pic.twitter.com/8uGIyRPJDL — Prensa Madres (@PrensaMadres) January 31, 2022

La carta publicada

"Carta a nuestros compañeros y compañeras de la Plaza, de los barrios, especialmente a los que viven esperando un plato de sopa, una chapa más para que no se les llueva la casilla, y esperan poder enviar a sus hijos a la escuela y conseguir una changuita; a todos los que cobran sueldos miserables; a todos los condenados a vivir en las sucias veredas de la ciudad; a todos los compañeros y compañeras de los barrios marginales, sin agua, sin cloaca, sin luz: Quiero pedirles perdón, perdón de rodillas, porque a pesar de nuestro intenso trabajo de 45 años de lucha, de todas nuestras marchas (casi 3000), no logramos no pagar la deuda externa, que no es nuestra.

Sin embargo, el Gobierno acordó pagarla a pesar de todo, con el mazazo al corazón de todos los que menos tenemos.

Perdón, sí, perdón de rodillas, porque a pesar de todo no nos escucharon.

Hebe de Bonafini. Presidenta Asociación Madres de Plaza de Mayo".