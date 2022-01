El fulminante comentario de Eduardo Feinmann sobre el fracaso de Dady Brieva

El periodista Eduardo Feinmann criticó abiertamente al comediante Dady Brieva. A través de las redes cuestionó los dichos del capocómico respecto a los malos números que se están registrando en la temporada de teatro. “La gente no anda con muchas ganas de ir al teatro”, manifestó Brieva en una entrevista y la respuesta de Feinmann fue contundente.

"La gente no anda con gansa de verlo a usted", disparó el conductor de La Nación+ que ya ha mantenido cruces con el humorista que está alineado con el kirchnerismo.

Luego, recordó una frase pronunciada por Brieva durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo que "por cosas como estas" es que los argentinos no compran una entrada para ver sus espectáculos en el teatro.

Por cosas como estas no quieren verlo a ud sr Brieva. https://t.co/2rFiLHzsxj pic.twitter.com/GvQgOCFCY8 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 17, 2022

"Quiero ver a los argentinos revolviendo la basura de nuevo. Quiero que a los argentinos les vaya mal", expresó en el pasado Dady Brieva molesto por el gobierno de Cambiemos y trasladando su enojo a los argentinos que lo habían votado.

“Hay mucha gente, pero la gente no anda con muchas ganas de ir al teatro. Hay solo algunos espectáculos que andan bien", reconoció Brieva.

“Yo nunca me quejo porque, la verdad, ¿si me quejo de qué tengo que trabajar? Yo soy esto. Así que cuando viene de arriba no la devuelvo y, cuando no viene, no la mangueo”, expresó en Implacables.