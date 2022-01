El dardo de Horacio Rodríguez Larreta contra la última decisión que tomó Alberto Fernández

Horacio Rodríguez Larreta volvió a tomar distancia del gobierno nacional y aseguró que no imitará en CABA la disposición nacional que se publicó este jueves en el Boletín Oficial. En la misma, el presidente Alberto Fernández determinó que los estatales nacionales realicen trabajo remoto desde las 12 del mediodía con el objetivo de bajar el consumo de energía. "No podemos decir que no vayan a trabajar”, disparó el jefe de Gobierno porteño cuestionando la decisión.

"Tenemos la gran mayoría de la gente abocada a la pandemia en los centros de testeos donde tenemos 50 mil personas por día, en la vacunación, estamos arriba de 30 mil vacunas que aplicamos, en las UFUs. Tenemos toda la gente abocada a eso y eso es prioridad", adhirió de forma categórica.

"También tenemos la escuela de verano, los polideportivos con casi 40 mil chicos en las colonias de vacaciones. No le podemos aflojar", agregó Rodríguez Larreta.

La norma nacional establece que los empleados deberán abstenerse de permanecer o concurrir a sus lugares habituales de trabajo", donde se mantendrán " las guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales".

"A los fines de reducir el consumo de energía eléctrica, los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las 12 horas, las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional deberán realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible", se puede leer en el Boletín Oficial.