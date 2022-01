Por qué Alberto Fernández es una "piedra en el zapato" para las aspiraciones de Cristina Kirchner de cara al 2023

Una reciente encuesta llevada adelante por CB Consultora Opinión Pública midió la imagen de los principales referentes políticos a nivel nacional. El relevamiento, que incluye a todas las provincias, enciende las alarmas en el entorno del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya que en dos jurisdicciones la corriente antikirchnerista se centró en su figura, incluso con mayor rechazo que hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que preocupa al kirchnerismo de cara al armado de la fórmula que irá por la presidencia en 2023.

De igual forma, la expresidenta de la Nación continúa teniendo un balance pesimista a nivel general. Pero llama la atención la concepción de Alberto Fernández en dos provincias importantes: Chubut, más peronista, y Córdoba, de fama antikirchnerista.

Según indicó CB, en Córdoba, Alberto Fernández llega a 74,6% de imagen negativa, contra 73,4% de Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, no desplaza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el territorio con menos afinidad al kirchnerismo. Allí, alcanza en un 74,7% al mandatario y 75% a la vice.

En tanto, en Chubut, Alberto llega al 60,6% de imagen negativa y Cristina al 63,8%. En gran parte se debe a la notoria baja en la popularidad del gobernador Mariano Arcioni, perteneciente al Frente de Todos.

En las otras 22 jurisdicciones, Alberto Fernández sigue manteniendo una ventaja sobre Cristina Kirchner. En cuatro distritos tiene mejor imagen positiva que negativa: La Rioja, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero. Con la vice ocurre lo mismo en Formosa y Santiago del Estero.

Al tener en cuenta los lugares más poblados, en Mendoza, la vice tiene 76,1% de rechazo contra 69,5% del presidente; en Santa Fe, quedan 65,2% vs. 64,6%; en Buenos Aires, 54,7% vs. 51,7%; en Tucumán, 59,8% vs. 53,7% y en Entre Ríos, 67,8% vs. 63,1%.