Encuesta: la mayoría de los mendocinos pide bajar impuestos aunque se resienta la prestación de servicios públicos

El rechazo a la presión fiscal en Argentina quedó evidenciado en una nueva encuesta realizada en Mendoza y que mostró cómo se prefiere una urgente rebaja de impuestos aunque esto signifique que el Estado se quede con menos recursos para sostener los servicios básicos.

El sondeo fue realizado por RZ Consultora bajo un esquema metodológico mixto presencial-online de más de mil casos, entre el 31 de marzo y el 7 de abril.

En el cuestionario se indagó acerca de cómo se considera el nivel de impuestos en Argentina y el resultado fue elocuente: el 77% sostuvo que los mismos son demasiado altos. Asimismo, más del 62% de los encuestados se mostró de acuerdo con que el Gobierno nacional avance en una reforma tributaria .

Argentina tiene una larga historia de impuestos transitorios que, con el tiempo, se transformaron en permanentes Foto: Freepik

El cuestionario de RZ Consultora incluyó otra pregunta que mostró la preferencia de los mendocinos encuestados. Así, se interrogó sobre dos opciones: pagar menos impuestos aunque el Estado tenga menos recursos o mantener los impuestos actuales para sostener el gasto público. Más del 70% optó por la primera alternativa.

Por otro lado, las cifras variaron sustancialmente cuando se cruzaron los datos en relación a cómo fue el voto del encuestado en el balotaje del 2023. Así, el 95% de los votantes de Javier Milei prefiere pagar menos impuestos, mientras que ese número baja al 47,83% en el caso de quienes apoyaron a Sergio Massa en la segunda vuelta electoral de ese año.

Desde RZ Consultora afirmaron que “el debate impositivo en Argentina ya no es exclusivamente técnico, sino profundamente simbólico”, ya que la adhesión a una eventual reforma tributaria “no está basada en un entendimiento técnico del sistema, sino en una predisposición general a cualquier iniciativa que implique alivio fiscal”.