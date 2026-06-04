Encuesta: el bolsillo es la mayor preocupación de la gente y pone en jaque al Gobierno de Javier Milei

La última encuesta realizada a nivel nacional por Reale Dalla Torre Consultores reveló cuál es la principal preocupación de la ciudadanía y la mayor dificultad que enfrenta el gobierno de Javier Milei. El estudio resaltó que la compleja situación económica y la pérdida de empleo es lo que preocupa a la mayoría de los encuestados y que justamente los factores económicos son los que ponen en jaque al presidente Javier Milei.

El sondeo de opinión realizado por Reale Dalla Torre se desarrolló entre el 25 y el 31 de mayo sobre 1.665 casos con un margen de confianza del 95% y un error muestral del 3%.

La mayor dificultad que enfrenta el Gobierno libertario no aparece asociada a la política, sino a la economía cotidiana. La recesión y la caída de ventas y consumo lidera con 46,6%, y si se suma la pérdida de empleos, el bloque económico concentra 61,2% de las menciones.

Las dificultades de orden político, ya sean las peleas internas, modos presidenciales, el factor Manuel Adorni o la oposición kirchnerista apenas suman 26,7%.

El dato es relevante porque muestra que el principal desafío del oficialismo no pasa hoy por la confrontación política, sino por lograr que la recuperación económica se traduzca en consumo, empleo y alivio concreto. En ese marco, también crece el pesimismo sobre la situación económica del país para el próximo año: llega a 55,8%, el nivel más alto de la serie 2026.

Cuál es la principal preocupación de la gente

La encuesta de Reale Dalla Torre señaló cuáles son las preocupaciones de la gente y evidenció que las principales inquietudes están vinculadas con factores económicos.

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El 55,1% respondió que la principal preocupación es que “no alcanza el dinero”. El 40,8% indicó que le preocupa el empleo y el 40,4% el aumento de tarifas de servicios públicos.

Casi al mismo nivel aparece la inseguridad con el 39,1% y por detrás la inflación con el 32,8%, seguido por la corrupción con un 30,2%.

El ránking lo completa la educación con el 19,8%, la salud con el 16,4%, la vivienda con el 6,7% y el cambio climático con el 2,9%.

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Crece la visión pesimista sobre la economía

Otro de los ejes de la encuesta tiene que ver con la evolución que ha tenido la situación económica personal de los encuestados. En este sentido, en mayo de 2026 la percepción del 41,7% de los consultados es que su situación económica es difícil y un 22,7% decididamente mala.

En tanto, el 29% respondió que la situación personal en materia económica es pasable y solo el 5,3% señaló que es buena.

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Por otro lado, el 34,3% indicó tener una autopercepción positiva y el 64,4% una autopercepción negativa.

También se consultó sobre la perspectiva económica del país para el año que viene y el resultado arrojó que ha crecido el pesimismo en los últimos meses.

En mayo de 2026 la visión pesimista se ubicó en un 55,8%, mientras que la postura optimista alcanzó un 32,5%.

Las dificultades para el rumbo del gobierno

El sondeo de opinión también remarcó que el 56,4% de los consultados considera que el país está yendo en la dirección incorrecta y solo el 30,3% está yendo en la dirección correcta.

En la misma línea, otra de las consignas indaga sobre la mayor dificultad que está enfrentando el gobierno de Javier Milei y el 61% se inclinó por razones económicas, mientras que un 26% optó por cuestiones políticas.

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Concretamente, el 46,6% señaló que el problema más grande que tiene la gestión nacional es la recesión económica producto de la caída en las ventas y en el consumo. A su vez, el 14,6% advirtió que la pérdida de empleos es la mayor dificultad.

Por otro lado, el 8,6% advierte que el problema central del Gobierno es el temperamento o los modos del presidente Javier Milei, el 6,1% las peleas internas en el oficialismo y 5% la continuidad en el gobierno del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Finalmente, el 7% considera que el kirchnerismo como oposición es la mayor dificultad de la gestión libertaria y el 4,9% indicó que es la inseguridad.