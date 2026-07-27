¿En campaña? Un funcionario provincial se mete en la pelea en una comuna

El funcionario provincial Hernán Amat , quien dirige Relaciones con la Comunidad en el ministerio de Seguridad, se metió en una pelea en defensa de los concejales de Cambia Mendoza de Rivadavia , departamento que quiere dirigir el año próximo.

Esta disputa se dio porque el presidente del Concejo Deliberante, Luis García Llauró,- del oficialismo que se llama Sembrar, y quien suena también como futuro candidato a intendente- declaró ante el programa radial Antes de ver el Sol, - que es de Rivadavia- que : "La actividad legislativa de Cambia Mendoza- La Libertad Avanza es una estafa al vecino". Además, agregó que "Los concejales prometen obras que no se pueden hacer y le mienten a la gente".

Amat recogió el guante y salió a responderle a García Llauró. Este domingo 26 de julio, por redes, escribió: "A las descalificaciones, les respondemos con hechos. A las operaciones, con transparencia. Y a las dudas, con resultados".

Además, hizo un video donde cuestionó los dichos del presidente del Concejo Deliberante y tomó la palabra "fraude" como principal en su discurso, ya que según expresó, deja un manto de sospecha sobre la democracia.

Rivadavia fue gobernada por Cambia Mendoza hasta 2023. En esa elección, el exradical Ricardo Mansur, quien había comenzado con la sucesión de intendentes radicales decidió dar pelea por otro partido. Dos años antes, en realidad, se presentó como concejal y ganó.

Luego, con su nueva fuerza, Sembrar, se impuso en las elecciones ejecutivas y le arrebató la intendencia a Cambia Mendoza. Estos más de dos años de gestión han sido de muchas fricciones entre la comuna y el Gobierno provincial.

Mansur y el gobernador Alfredo Cornejo no tienen una buena relación. En ese sentido, el rivadaviense ha denunciado que la Provincia no le da la coparticipación que entiende le corresponde y que cerró la maternidad del hospital Saporiti y las pacientes fueron derivadas a San Martín. Lo mismo con la fiscalía: no existe más en Rivadavia sino que la población debe ir a Junín a denunciar.

Las disputas en el Concejo Deliberante son constantes. A esta situación se suma que en las elecciones desdobladas de febrero, Cambia Mendoza se impuso a Sembrar, lo que dejó una esperanza en el oficialismo provincial de poder recuperar la comuna el año próximo, con Hernán Amat a la cabeza quien cada vez que puede, se refiere al departamento.