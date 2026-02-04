Ricardo Mansur: "El enojo de Cornejo será porque no me puede ganar ni me puede comprar"

El intendente de Rivadavia , Ricardo Mansur , estuvo en MDZ Radio y se refirió al presente político del departamento en un año marcado por las elecciones del 22 de febrero, el reclamo por la coparticipación y el debate sobre agua y minería. Asimismo, planteó una confrontación contra el Gobierno provincial y cuestionó al gobernador por marginar al departamento del este.

"El enojo de Cornejo será porque no me puede ganar ni me puede comprar", manifestó el jefe comunal y referente del partido municipal Sembrar que lleva como principal postulante a concejal a Rodrigo Godoy para los próximos comicios municipales.

En ese contexto, Mansur puso como ejemplo la organización del festival Rivadavia Canta al País: “hoy cada contrato lo firmo yo… todo tiene que ser transparente”. Aseguró que los pagos a artistas se realizan mediante transferencias bancarias y con rendición de cuentas.

Mansur puso el foco en las elecciones departamentales del 22 de febrero , una instancia que definió como “muy especial”. En ese marco, remarcó el rol de Sembrar, el partido local que gobierna el municipio, al que describió como un espacio “netamente progresista” con raíces en “la Unión Cívica Radical, con la inclusión del socialismo” y sectores “justicialistas independientes”.

El intendente sostuvo que el espacio logró imponerse “planteando una estrategia y un proyecto político serio” y marcó diferencias con el Gobierno provincial: “diferimos con la provincia en el tema de la protección del agua” y en “lo que significa proteger la agricultura”.

Coparticipación: el reclamo central de contra la Provincia

Uno de los ejes principales de su discurso fue el reparto de fondos. Mansur aseguró que Rivadavia enfrenta un perjuicio histórico en la ley de coparticipación y afirmó: “estamos luchando por los ingresos de coparticipación, tal es así que tenemos un juicio en la Suprema Corte de Justicia”.

Recordó que la normativa se modificó en 2024 pero mantuvo un coeficiente desfavorable: “nos entregas 100 pesos de impuesto… se nos puso un coeficiente negativo”. Según sus cálculos, la diferencia sería millonaria: “si cobráramos lo mismo que Junín… recibiríamos 13.500 millones más”.

También cuestionó la falta de voluntad política para corregirlo: “directamente no quisieron modificarlo”, pese a que, según dijo, funcionarios provinciales le admitieron que “tenés razón porque son cuentas muy claras”.

Agua y minería: una línea de confrontación con Cornejo

Mansur volvió a posicionarse con firmeza en la defensa del agua y el rechazo al modelo minero como motor económico. “Estamos muy firmes desde el inicio con el tema de la defensa del agua”, expresó, recordando que fue “miembro informante… sobre la Ley de Glaciares”.

Sobre la minería, planteó dudas sobre su impacto real: “hay que ver lo que pasó en San Juan… en los últimos diez años tiene el 2,41% menos de empleo privado”. Para el intendente, Mendoza atraviesa un estancamiento: “tenemos tancada la economía hace casi 10 años”.

Críticas a la gestión provincial y reclamos por servicios

En un repaso de los problemas estructurales, Mansur apuntó a la falta de políticas para el interior: “se gobierna mucho para el Gran Mendoza”. Mencionó el déficit habitacional, la falta de inversión en agua potable rural y el traslado de oficinas públicas fuera del departamento.

Enumeró: “quisieron llevarse la maternidad… se llevaron la fiscalía a Junín… la subsecretaría de trabajo… están vaciando Vialidad”. También advirtió que el municipio afronta gastos que antes cubría la Provincia: “hoy el municipio está pagándole todos los tratamientos a los chicos discapacitados”.

El llamado al voto: “que sea un día cívico”

De cara a los comicios, el intendente cerró con una convocatoria directa: “el vecino tiene que sentirse feliz porque va a tener la oportunidad de opinar… que sea un día cívico para poder darle valor a la opinión de la gente”.

Así, Mansur enmarcó el debate electoral en torno a los ejes que busca instalar Sembrar: coparticipación, defensa del agua, modelo productivo y el lugar de Rivadavia dentro del mapa político provincial.