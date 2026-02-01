Las expectativas del oficialismo ante unas elecciones en las que va "de punto"

El próximo 22 de febrero habrá elecciones en seis departamentos de Mendoza (Luján de Cuyo, La Paz, Rivadavia, Santa Rosa, Maipú y San Rafael) y el Gobierno provincial sabe que va “de punto” en casi todas las localidades.

Solo en Luján de Cuyo arribó a una alianza a fines de diciembre con el intendente Esteban Allasino, y allí tiene expectativas altas de alzarse con una victoria para poder celebrar durante esa jornada.

“Es un acuerdo con Allasino con el que estamos conformes”, expresaron desde el radicalismo a MDZ.

Asimismo, expresaron que en el resto de las localidades “van a pelearla” y no auguran, al menos a casi un mes de los comicios, sorprender con un triunfo.

El peronismo se lleva gran parte de los oficialismos en los próximos comicios. Específicamente, gobierna en San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Maipú.

El radicalismo es oposición en casi todos los departamentos en los que habrá elecciones. El panorama a casi un mes de los comicios.

En el primero de los departamentos no solo se buscará renovar el 50% del Concejo Deliberante, sino que también habrá elección de convencionales constituyentes porque el Municipio apunta a modificar la Carta Orgánica del departamento.

Así, las comunas justicialistas concentrarán sus fuerzas el 22 de febrero, con el objetivo de plebiscitar sus gestiones y consolidar victorias que no solo le permitan transitar con tranquilidad los dos años que le quedan a las gestiones municipales, sino fortalecer su peso hacia adentro del PJ.

emir félix conferencia pj cierre campaña-17 (1) El radicalismo es oposición en casi todos los departamentos en los que habrá elecciones. El panorama a casi un mes de los comicios. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Es que bajo el impulso del “peronismo que gobierna”, el sector que hoy conduce el partido empezó a reordenar la interna el año pasado, pero se encontró con un escollo en las últimas semanas cuando el kirchnerismo se abrió y decidió competir por fuera en Luján de Cuyo y San Rafael.

En Luján de Cuyo, en tanto, el liderazgo desde hace una década es del PRO, ahora de vuelta en Cambia Mendoza y en alianza con La Libertad Avanza.

En Rivadavia, por su parte, la gestión es del partido Sembrar, que encabeza el intendente Ricardo Mansur, radical pero férreo crítico del gobierno de Alfredo Cornejo.