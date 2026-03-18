Insólito: alarmas de seguridad en el Congreso por un diputado del PRO que compró un rifle de aire comprimido por Mercado Libre

En un episodio insólito, las alarmas chillaron este miércoles en el Congreso de la Nación luego de que un repartidor intentara ingresar un rifle de aire comprimido a la oficina de un diputado. Según pudo saber este medio, un legislador del PRO había hecho la compra por Mercado Libre , que por error fue enviada a su despacho.

Quien dio a conocer la noticia fue Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas, quien hizo eco del llamativo suceso en las redes.

"OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO. Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A. Seguimos con más informaciones para este boletín", bromeó el santafesino.

Según pudo saber MDZ, el destinatario del paquete era el diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, Javier Sánchez Wrba, que aseguró en diálogo con LN que se trataba de un rifle de aire comprimido que compró "para el campo".

De acuerdo al legislador de Trenque Lauquen, su intención nunca fue que el paquete llegara al Congreso, sino que pensaba ir a retirarlo personalmente, pero por un error fue enviado a su oficina. Luego de que se le notificara el asunto, Sánchez Wrba se acercó al ingreso y se llevó el envío a su vehículo.

La carta que envió Javier Sánchez Wrba a Martín Menem para explicar el episodio que protagonizó en el Congreso.

El fallido envío despertó las alarmas y generó demoras en el acceso. La información comenzó a correr por los pasillos del anexo, hasta que finalmente se trasladó a las redes.

WhatsApp Image 2026-03-18 at 2.51.39 PM La factura del rifle de aire comprimido que Javier Sánchez Wrba compró por Mercado Libre.

Tras lo ocurrido, el legislador amarillo le envió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde explicó el episodio.

"Por medio de la presente, me comunico con Ud. para hacerle saber que compré por Mercadolibre un aire a comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio", señaló Sánchez Wrba.

Y agregó: "Con el fin de que quede claro que se trató del aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota, con la factura de compra del mismo".

Para finalizar, el bonaerense se puso a disposición por cualquier otra prueba que requerida "para que no existían malos entendidos". "Así como puede consultar libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra", finalizó.