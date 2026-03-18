La chicana de Rodolfo Suarez a Anabel Fernández Sagasti tras el aumento de sueldos en el Senado

Los senadores nacionales recibirán un controversial aumento de sus sueldos del 12,5% en el primer semestre, con montos que llegarán -en bruto- a los $11,5 millones por mes.

La noticia generó un impacto negativo de una porción de la ciudadanía por los altos sueldos que perciben los legisladores de la Cámara Alta del Congreso, quienes tienen sus salarios atados al resto de los trabajadores legislativos.

En Mendoza, los tres senadores nacionales resolvieron que no los incorporarán a sus sueldos "normales", pero la resolución será distinta.

Por un lado, los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri renunciaron al aumento del 12,5% ; mientras que la peronista Anabel Fernández Sagasti donará el equivalente al aumento a escuelas mendocinas, tal como ya viene haciendo con otros incrementos.

Sin embargo, hubo chicanas de parte del exgobernador de Mendoza, con tiros por elevación contra Fernández Sagasti, por la decisión que tomó con su suba salarial.

En redes sociales, planteó que el dinero correspondiente por el aumento "debe ser lisa y llanamente ahorrado por el Estado y aplicado de manera justa y equitativa en su presupuesto, prioridades que han sido fijadas justamente en el Congreso de la Nación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rodysuarez/status/2034295669960097930&partner=&hide_thread=false Junto a @mariana_juri hemos renunciado una vez más al aumento de nuestras dietas en el Senado de la Nación. pic.twitter.com/5AW19CP9WC — Rodolfo Suarez (@Rodysuarez) March 18, 2026

El mensaje entre líneas a la senadora kirchnerista llegó cuando agregó que "realizar donaciones implica utilizar recursos públicos para 'hacer política' en beneficio del político que dona".

Y finalizó: "Los argentinos están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante después de años de políticas equivocadas, y nosotros tenemos la obligación de acompañarlos con responsabilidad y coherencia".

Desde el entorno de la senadora peronista, han sostenido que renunciar a su sueldo no implicaría un "ahorro" del Estado, sino que quedaría bajo la administración de la vicepresidenta, Victoria Villarruel (como presidenta del Senado), por lo que indican que se destinaría a "gastos políticos".

Es por eso que todos los meses realizan este tipo de donaciones a escuelas de Mendoza, con compras de materiales o destinos de dinero para solventar las urgencias de cada institución educativa.

El recuerdo de "otra" donación

No obstante, la crítica de Suarez no solamente puede generar efecto en el peronismo, sino también un impacto con el recuerdo de otro radical, como fue el caso de Julio Cobos.

En el caso del exvicepresidente y exlegislador, había decidido cobrar su jubilación de privilegio (en 2024 llegaba a los casi $10 millones) y donar su sueldo como legislador nacional.

“Cuando cobró la jubilación también cobró un retroactivo y lo donó a cinco instituciones: Conin, Cáritas, Los Piletones de la Margarita Barrientos, una residencia de mujeres recuperadas de la trata de personas y un comedor de Las Heras”, indicaron en su momento.

julio cobos-7 Rodrigo D'Angelo / MDZ

En tanto, de acuerdo a las donaciones, organizaron un sistema de becas que se denominó “Ingeniero Huergo”. Todos los años, firmaban un convenio con distintas universidades para que estudiantes de primer año puedan cursar sin inconvenientes. Eso duró los 12 años que mantuvo como legislador nacional (dos como diputado, seis como senador y otros cuatro como diputado).

El polémico aumento de sueldos en el Senado

El controversial mecanismo de "enganche" automático volvió a poner las dietas de la Cámara Alta en el centro del debate. Debido al acuerdo paritario de los trabajadores legislativos, los senadores nacionales percibirán un aumento acumulativo del 12,5% en el primer semestre de 2026, llevando sus ingresos brutos a cifras récord.

A diferencia de otros sectores, los senadores no necesitan votar cada incremento: su sueldo se ajusta automáticamente cada vez que los gremios del Congreso (APL, ATE y UPCN) cierran una paritaria.

Javier Milei logra impulsar sus leyes, pero su bloque no consolida influencia en el Congreso. Milei Congreso, Milei Senado. Javier Milei logra impulsar sus leyes, pero su bloque no consolida influencia. Diseño MDZ

Mientras un senador rozará los $11,5 millones, un diputado nacional cobra actualmente cerca de $6 millones. La razón se debe a que los diputados no tienen el sistema de actualización automática atada a los empleados (paritaria), lo que ha generado que, en mayo de 2026, un senador gane casi el doble que su par de la Cámara Baja.

Cómo se ejecturá el aumento de las dietas

El aumento pautado por los gremios parlamentarios junto con las autoridades del Senado será escalonado de la siguiente forma: 2% retroactivo a diciembre 2025; 2,2% acumulativo desde el 1° de enero; 2% en febrero; 1,7% en marzo; 1,5% a partir de abril.

Este nuevo acuerdo paritario lleva la firma de Agustín Giustiniani (secretario parlamentario) y Alejandro Fitzgerald (secretario administrativo), por el Senado y de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación de Personal Legislativo. Por la Cámara de Diputados firmó Laura Oriolo (secretaria administrativa) y Adrián Pagán (secretario parlamentario).