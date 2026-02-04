El juicio de cesura contra Walter Bento cerró su segundo día y continúa este jueves con más testimonios

Walter Bento fue hallado culpable de delitos relacionados con una matriz de corrupción que funcionaba alrededor de su juzgado. Ahora se ejecuta el juicio de cesura por el cual se determinará la condena que le cabe. En primer lugar el Ministerio Público Fiscal pedirá la condena que cree corresponde. Luego la defensa hará su presentación y finalmente el Tribunal Oral 2 determinará la pena.

Bento fue hallado culpable de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas. Por eso la condena podría rondar entre los 5 y hasta los 50 años, según los máximos establecidos por los delitos.

La fiscal Gloria André es la vocera del Ministerio Público Fiscal y también están los representantes de la Procelac. Walter Bento está presente junto a su hijo Nahuel. Luciano Bento no está en la sala porque fue absuelto. Nahuel Bento fue condenado por lavado de activos agravado por ser miembro de una banda. El joven estuvo toda la audiencia leyendo y subrayando un ejemplar del Código Procesal Penal.

El juicio de cesura es nuevo en Mendoza , aunque sí se ejecuta en otras jurisdicciones. Ese mecanismo se aplica con el nuevo Código Procesal Penal que se aplica en la Justicia Federal de Mendoza. Con esa novedad, la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante, hizo algunas aclaraciones sobre el mecanismo. En ese sentido, se separan las instancias. Por un lado se determina la culpabilidad o no y luego, tras el veredicto, se pide y determina la pena sobre los hechos que fueron resueltos por el Tribunal. La jueza que ofició de vocera explicó, además, que ese sistema le da menos margen de discrecionalidad a los jueces.

Pero hubo más matices. El Tribunal advirtió que si bien en el veredicto habían tomado a los cohechos con agravantes que elevaban la pena posible, iban a tomar a los hechos sin los agravantes por la acusación inicial. Aunque hay una diferencia que parece técnica, es relevante porque al sacarle el agravante las penas posibles son menores, sobre todo en la "pena mínima". Ese cambio generó sorpresa en el Ministerio Público Fiscal, que pidió tiempo para reevaluar el pedido de la pena .

walter bento audiencia juicio 2

Planteos de nulidad

Antes de avanzar con la cesura, la defensa de Bento volvió a pedir nulidades. El abogado Mariano Fragueiro Frías cuestionó duramente la forma de aplicación del Código Procesal que ejecuta el Tribunal, en particular la implementación del juicio de cesura. Entre otras cosas, volvió a mencionar que el Ministerio Público Fiscal no pidió penas. Según Fragueiro Frías el veredicto "es nulo" por lo que él considera como falencias en el proceso. A Fragueiro Frías le siguieron todas las otras defensas, con planteos similares y autónomos entre si.

Luego, la fiscalía respondió a estos planteos de nulidad, asegurando en primer lugar que no aclararon cuál acto procesal era nulo en base a su planteo, si la escala penal bajo la cual se los juzga o bien la sentencia de ayer. Aclararon que son cuestiones a plantear en el Recurso de casación, por lo cual la defensa tendrá la posibilidad de plantearlo en la instancia siguiente, por lo cual n oda a lugar al planteo de nulidad.

Luego, acerca del planteo de nulidad por coexistencia de códigos, la fiscalía aclaró que en la sentencia de ayer ya hubo una definición acerca de un pedido de nulidad anterior de la defensa, resuelta de hecho en el primer artículo del veredicto, que según la fiscalía es idéntico al que se pretende utilizar en esta oportunidad.

Tras esta argumentación y luego de un pequeño cruce verbal entre la fiscalía y el doctor Fragueiro Frías, la jueza ordenó un cuarto intermedio. Cerca de las 17.34 se retomó el juicio de cesura con el tribunal fallando sobre estos planteos y no dándole lugar.

Nuevo cuarto intermedio y más testigos

Tras esto, el Tribunal sugirió darle hasta el otro día (jueves 5 de febrero) a la fiscalía para determinar y exponer la solicitud de las penas correspondientes a cada condenado, para luego pasar a las instancias de alegatos y a las últimas palabras de los condenados. Pero desde la defensa sugirieron en primer lugar que antes de eso los imputados tienen derecho a declarar nuevamente, en el marco del juicio de cesura, por lo que su declaración debe estar estrictamente vinculado a la pena.

Y por otro lado, solicitaron la incorporación de nueva prueba, en este caso con nuevos testimonios, vinculados principalmente a la revisión de la modalidad del cumplimiento de la pena, independientemente de cuál sea esta. El objetivo en este caso es insistir sobre el pedido de domiciliaria.

Todos estos testigos giran en torno a la condición psicológica de Bento y el impacto de la desvinculación del exjuez con su hijo Facundo, quien tiene discapacidad. Se citó, por ejemplo, a dos profesionales que elaboraron un informe sobre la relación de Walter Bento con Facundo, el médico Francisco Herrería y psicólogo Pedro Cheruti. También a quien produjo el informe de parte, Alberto Dones.

También a la psicóloga Girala y el trabajador social Musolino, quienes elaboraron un informe de la Defensoría General de la Nación, que abarca distintos aspectos de la situación familiar del exjuez, lo que también se hace extensiva a la situación procesal de Marta Boiza.

juicio sentencia walter bento (14) Rodrigo D'Angelo / MDZ

Otra nuevo testigo es Juana González, una de las personas que trabaja en la casa de Walter Bento, quien elaboró las planillas que dan cuenta sobre la situación que se está viviendo en la actualidad en el domicilio particular de Facundo. Así como también a la psicóloga Florencia Sánchez Estévez, quien trabaja en Salud Mental en el Complejo Penitenciario N°6 y trata diariamente a Bento, a los fines de evaluar su estado psicoemocional.

También al doctor Mauricio Flores que es el psicólogo que atiende a Facundo, quien ya prestó declaración en el debate pero la defensa considera que en el marco de la cesura puede aportar nuevos datos.

El resto de los abogados también convocaron nuevos testimonios para los otros condenados, además de solicitud de informes y hasta una inspección ocular sobre la unidad donde estuvo detenido Jaime Alba para que sea considerada un atenuante la prisión preventiva.

Luego de todos los ofrecimiento de pruebas, la fiscalía aclaró que se va a oponer a una modificación de la modalidad de cumplimiento hacia una prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que la misma se hará efectiva en la medida que la condena quede firme, lo que puede postergarse varios años. Por lo tanto, señalaron que cualquier pericia o testimonio que vaya en torno a esta modificación, no debe ser tenida en cuenta en este proceso.

De esta manera, se dio cierre a la segunda audiencia del juicio de cesura contra Walter Bento, el cual se retomará este jueves a partir de las 9 de la mañana.

Mirá la segunda audiencia del juicio de cesura