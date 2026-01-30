Elecciones revueltas en Mendoza: la Corte define si dos candidatas pueden presentarse

El 22 de febrero serán las elecciones desdobladas en Luján de Cuyo, Maipú, La Paz, Santa Rosa, San Rafael y Rivadavia y el proceso no está exento de conflictos. Tal es así que aún no se define la conformación de dos listas y será la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la que deberá tomar la determinación final.

En seis departamentos se votará para renovar la mitad del Concejo Deliberante , y en uno de estos (San Rafael) también se decidirá quiénes serán los convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica.

Pero los problemas ocurren en las comunas en Luján de Cuyo y Santa Rosa. En ambas, dos actuales concejales (Paloma Scalco y Débora Quiroga) quieren volver a presentarse como candidatas pero su postulación fue cuestionada por la Junta Electoral debido a que no cumplen con todos los requisitos.

En concreto, su participación choca con la prohibición de superar los dos periodos consecutivos en el cargo, una medida que se estableció con la última reforma a la Ley Orgánica de las Municipalidades, sancionada en 2024.

El artículo 44 de la modificación a la norma que ordena el funcionamiento de los municipios indica lo siguiente:

Al igual que ocurrió en las elecciones de octubre, la Justicia deberá determinar si se habilita la participación de postulantes a concejales.

Los concejales durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones salvo en el caso de integraciones extraordinarias, que lo serán por el resto del período respectivo. Podrán ser reelegidos por un sólo período consecutivo. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos sino con el intervalo de un período.

La concejal de Luján, Paloma Scalco. La concejal de Luján, Paloma Scalco, busca un nuevo mandato en estas elecciones. X: Paloma Scalco

Lo mismo ya había ocurrido para los comicios de 2025. En Godoy Cruz, el camporista Martín González buscaba volver a competir, la Junta Electoral criticó su postulación y finalmente el máximo tribunal habilitó su participación debido a que la ley entró en vigencia durante su segundo mandato y la aplicación no podía ser retroactiva. De esta manera, cumplirá su tercer mandato consecutivo.

Bajo este antecedente, las dos postulantes aguardan por una resolución positiva para poder competir en febrero. Días atrás, eran tres los casos para estas elecciones, pero Romina Barrera (del frente oficialista “Elegí Gestión La Paz”) desistió en seguir con el recorrido judicial.

Debora Quiroga.jpg La concejal de Santa Rosa, Débora Quiroga, busca un nuevo mandato en estas elecciones. Facebook Débora Quiroga

Dos concejalas buscan ser reelectas

Quienes esperan la definición de la Corte son dos dirigentas importantes en sus departamentos. Por un lado, Scalco es la representante de La Cámpora en Luján de Cuyo: el kirchnerismo rompió con el peronismo en ese departamento y va con la lista “Frente Patria”. Por otro, Debora Quiroga encabeza “Ahora Santarrosinos” pero meses atrás era aliada al oficialismo.

El próximo martes 3 de febrero, la Junta Electoral oficializará las boletas únicas que quedan pendientes, y recibirá la resolución de la Suprema Corte por las dos candidaturas en disputa. El tribunal comunicará su decisión entre este viernes y el lunes.