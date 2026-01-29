Cuáles son las dos listas que no han sido oficializadas aún para las elecciones municipales

La Junta Electoral de Mendoza se reunió este jueves para definir temas respecto a oficializaciones y delinear los últimos detalles para las Elecciones Municipales del próximo 22 de febrero, que se desarrollarán en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia.

En primer lugar, resolvieron la oficialización de todas las listas a concejales de los departamentos de los seis departamentos, a excepcion de las Listas "Ahora Santa Rosinos" (Santa Rosa) y del "Frente Patria" (Luján de Cuyo) que se encuentran a la espera de resoluciones de la Suprema Corte respecto a planteos formulados sobre re-reelecciones de sus candidatos.

Particularmente se ha dado con las actuales ediles Débora Quiroga (Santa Rosa) y Paloma Scalco (Luján), quienes llevan actualmente dos mandatos consecutivos y ahora aspiran una candidatura más para un tercer mandato como concejales, lo que entra en conflicto con la ley actual que rige en la provincia, que limita las reelecciones (solamente se pueden tener dos mandatos consecutivos, y para apuntar a un nuevo mandato como edil, se debe dejar pasar un período).

Para estos dos casos, la Junta Electoral, que está compuesta por los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, más la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, deberá resolver si pueden ser o no candidatas.

Se presume que sí podrán ser candidatas, teniendo en cuenta el antecedente que ocurrió con el concejal kirchnerista Martín González, quien pudo ser candidato de las elecciones del 2025, en la misma situación que Quiroga y Scalco.

Débora Quiroga.jpg Facebook Débora Quiroga

No obstante, hubo otro caso, que fue el de Romina Barrera, de la lista "Elegí Gestión - La Paz", donde también se había planteado un conflicto ante la Suprema Corte de Justicia. Pero en este caso, la propia lista decidió bajar la candidatura de Barrera y postuló en su lugar a Caren Martinez Blanco.

En conclusión, quedarán por oficializar las listas de "Ahora Santa Rosinos" y "Frente Patria"- Luján de Cuyo, para lo que se ha convocado a reunión de Junta Electoral para el próximo martes 3 de febrero.

En segundo término, la Junta Electoral Provincial, resolvió rechazar todas las oposiciones por el uso de colores y logos que se realizaron para estas elecciones , por lo que las agrupaciones participantes usarán los logos y colores escogidos hasta la fecha.

Por último, la aprobación de boletas definitiva será la semana próxima.