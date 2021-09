Axel Kicillof reveló el papel que ocupa Cristina Fernández de Kirchner en el Gobierno

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó esta mañana una entrevista en la cual se sinceró respecto de la conducción del Gobierno nacional, asegurando que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es la "conductora del espacio".

"Con Cristina formo parte del mismo espacio político desde hace mucho tiempo. Ella es la conducción de ese espacio. Nuestro espacio es colectivo, hace análisis y debate", remarcó Kicillof, al tiempo que destacó que habla cotidianamente tanto con el presidente Alberto Fernández como con la vicepresidenta.

Además, rechazó tener un mal vínculo con el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y contó que éste ayer fue a su despacho y luego fueron juntos a la asunción de los ministros.



"En la política a veces podés tener posiciones, pero tenemos excelente relación", remarcó.

Las elecciones PASO generaron un quiebre en el Gobierno.

Respecto de su cambio de Gabinete, aseguró que "se debe a una decisión política pensada, meditada y adecuada a esta etapa" en la que se deben dar "respuestas económicas contundentes".



"La incorporación de intendentes es algo acorde a esta etapa. Son dos intendentes con los que me llevo muy bien no solo ahora sino desde antes. Trabajamos juntos en la oposición al macrismo y también cuando yo era ministro de Economía", describió Kicillof.



Con todo, el gobernador destacó que su equipo de Gobierno estaba integrado "por Teresa García, Estela Díaz, Sergio Berni y Julio Alak, que son dirigentes de la provincia".



"No eran amigos míos cuando los elegí; lo son ahora. Pero digo que el gabinete tenía figuras de la política provincial", remarcó.