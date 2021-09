Los desafíos de Alberto tras la derrota y definir nuevo gabinete

El Frente de Todos tuvo una semana complicada. Además de la derrota electoral en la instancia de las PASO, se sumó un interna feroz que comenzó con una numerosa presentación de renuncias por parte de funcionarios de su gabinete, que luego siguió con la publicación de una carta de Cristina y que, aparentemente, comenzó a menguar con la reunión que hoy tuvo Alberto Fernández con gobernadores de la coalición oficialista en La Rioja. Allí, el presidente dijo que trabajará con los candidatos de los gobernadores y que generará una política mucho más federal. Ahora, ¿qué desafíos lo esperan?

Para empezar, la semana que viene no comenzará con tranquilidad en las calles. Por el contrario, habrá una manifestación con acampe por parte de organizaciones campesinas como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). "Ahora más que nunca, el pueblo necesita medidas concretas para poder acceder al alimento a través de precios justos, y para eso es fundamental bajar y controlar los precios de la canasta alimentaria", dijo Rosalía Pellegrini, una de las voceras de esta organización que exige el tratamiento de la ley de Acceso a la Tierra.

Alberto viajó a La Rioja para reunirse con gobernadores del Frente de Todos

Por otra parte, Alberto deberá enderezar/le el rumbo a su ministro de Economía, Martín Guzmán, que quedó en el ojo de la tormenta por las políticas que está implementando y que, en los últimos días, recogió críticas de distintos sectores sociales por su empecino de mantener el equilibro fiscal mediante los pagos al FMI y no administrar mayor presupuesto para políticas sociales. Este será uno de los temas centrales, pero no el único. También deberá reconciliarse con distintos actores del campo social, como Juan Grabois, que forma parte del Frente y que en las últimas semanas no escatimó críticas al gobierno, las cuales comenzó a no ocultar desde que se implementó la Tarjeta Alimentar.

Otro de los desafíos es, por supuesto, revertir la desconfianza que se generó en torno a su imagen política. Desde el vacunatorio VIP, sumado al escándalo del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, sumado al revés electoral y el rompimiento de unidad con Cristina, que habrá que ver cómo sigue avanzando.

Una foto que documentó las reuniones en Olivos en plena pandemia

Entre otros puntos, el Presidente está envuelto en el desafío de este nuevo gabinete que comenzó a presentar y que de momento nada indica que no se sumen más cambios. En este sentido, su nuevo jefe de Gabinete ya recogió tempranas críticas por parte de colectivos feministas por su radical postura de rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo.

El panorama y escenario económico y social viene muy complicado, esa es la verdad. El gobierno del Frente de Todos seguirá lidiando con casi un 50 por ciento de pobreza, con una población en edad de trabajar que arrastra un lamentable 42 por ciento de empleo cuasiformal, ya sea como monotributista o pagos no registrados, otro 10 por ciento está desocupado, y el resto, ese 48 por ciento, está en la informalidad total. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de Latinoamérica.

Estos son sólo algunos de los desafíos, porque resta ver qué hará y cómo actuará la oposición, que por ahora viene sigilosa y sin hacer mucho alboroto. Sin embargo, la derrota electoral, es decir el triunfo de la oposición, dejó que Juntos ganara terreno y confianza. Todo esto configuró un escenario impensado para la oposición, que ahora seguro sacará provecho de la última seguidilla de traspié. Se verá.