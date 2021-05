Juan Grabois se sumó a las críticas por la Tarjeta Alimentar: "Es una política estúpida"

Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se sumó a los cuestionamientos de la Tarjeta Alimentar e indicó que esto "ni siquiera es una política alimentaria".

“Consolidar la Tarjeta Alimentar como política emblema del gobierno es un error económico, social y cultural”, señaló Grabois. El sábado, Emilio Pérsico, dirigente piquetero, reveló que "esta tarjeta no fomenta la inclusión y no resuelve el problema de la inflación".

Y Pérsico agregó: "¿Por qué? Porque se la come la inflación. Esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”.

Continuando con su explicación, Grabois comentó: “La tarjeta Alimentar no es justicia social. Pero vemos con tristeza cómo nuestro gobierno comete errores permanentes por una incomprensible ceguera”.

Consolidar la Tarjeta Alimentar como política emblema del gobierno es un error económico, social y cultural. Les dejo el artículo donde explico mi posición: https://t.co/Wx5z1yy5YI — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 9, 2021

Grabois se mostró en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno el viernes y remarcó que la Tarjeta Alimentar es “un consuelo ante tanta malaria”. Y añadió: "El problema es que se decidió aplicar los recursos a una política que solo puedo calificar con una palabra. Es una política estúpida”.

"Esta tarjeta no consagra derechos permanentes, no crea puestos de trabajo, no genera bienes sociales durables y no promueve el desarrollo humano integral. Es un ejemplo de asistencialismo puro”, sentenció.