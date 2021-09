Alberto Fernández declaró su patrimonio de $5,7 millones

Mientras que el Gobierno enfrenta una crisis institucional sin precedentes desde su asunción en 2019, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció un patrimonio de $5.712.920,44.

El mandatario presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. La misma indica un incremento del 14% respecto de lo informado en 2020, donde Fernández poseía $5 millones.

La oficina llevada adelante por Félix Crous solicitó la declaración de patrimonio de otros funcionarios. Por ejemplo, el jefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Al lanzarse como candidato a presidente en 2019, Fernández informó que tenía bienes por $3.890.069,29 de pesos.

Qué contiene la declaración

Alberto Fernández reveló poseer una casa valuada en $2.024.218,71 pesos, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ese inmueble no es el lugar donde el mandatario vivió hasta el día que asumió en el Gobierno. ya que utilizaba un departamento de Puerto Madero, del cual es dueño Enrique “Pepe” Albistur, pareja de Victoria Tolosa Paz y ex secretario de Medios.

En cuanto a su medio de transporte, indicó ser el titular de un Toyota Corolla modelo 2019, valuado en $1.455.000,00. Asimismo dispone una parte accionaria de Inmuebles Callao SA por $84.149,23 pesos.

Por otro lado, no anunció tener depósitos en dólares, mientras que sí cuenta con tres cajas de ahorro en pesos. Allí, declaró no tener más de $13.000 pesos en una caja de ahorro, en la otra puso tener cero pesos, al igual que en su cuenta corriente. Asimismo, no tiene dinero en efectivo.

Por último, Fernández posee deudas con la AFIP que superan los $267 mil pesos.