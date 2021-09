El referente peronista que chicaneó a Alberto Fernández y le dijo que está "groggy"

El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde apuntó contra el presidente Alberto Fernández en el marco de la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas PASO. Allí, el histórico dirigente peronista sostuvo en Radio con Vos que "para gobernar hay un problema en el sistema democrático y llega gente que no tiene la mínima idea de lo que es gobernanza".

"Hace un año y medio que el presidente está groggy, pero no la entiende".

En relación al resultado generalizado en el país, donde el kirchnerismo se vio superado ampliamente en 18 provincias, Duhalde manifestó: “La gente se expresó y le dio un cachetazo al Gobierno. Lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar salir las que van afuera, tienen una facilidad para meter dentro las que van afuera que nunca lo había visto yo”.

Eduardo Duhalde.

Por otro lado, habló del vacunatorio vip -del cual formó parte- y le bajó el precio. “Son todas pavadas, lo cierto es que nuestro país tiene un problema con lo que no produce. Todas esas cosas que no tienen que ver con la realidad de la gente son parte de esa grieta estúpida”, explicó.

Además, Duhalde fue muy duro al referirse al mandatario nacional y sostuvo: "Hace mucho que no hablo con el presidente. Le empecé a decir hace un año y medio que estaba groggy, que estaba mal, pero no la entiende, no la entiende".

El Frente de Todos fue sorprendido con una baldazo de agua fría en las urnas.

Finalmente aseguró que el Frente de Todos tiene problemas de gobernabilidad. “Acá no tienen la más remotísima idea de lo que es gobernar. Está totalmente descontrolado, hay una falta de respeto permanente. Es un problemón no saber cómo se gobierna”, concluyó.