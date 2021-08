Frederic se desmarcó de Fernández y repudió a la profesora kirchnerista

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, fue consultada este domingo sobre la polémica que surgió con la divulgación de un video en el que se ve a una profesora discutiendo en fuertes términos con un alumno. El caso no pasó inadvertido, desde varios sectores se consideró el hecho como una forma de adoctrinamiento por parte de la docentes de que se desempeña en la Escuela Técnica N°2 de La Matanza.

Pero, el tema ganó más relevancia cuando el propio presidente Alberto Fernández salió en su defensa al indicar: "Fue un debate formidable que le abre la cabeza al alumno". Las palabras del mandatario incluso fueron en un sentido completamente distinto al que había dado a conocer el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el cual había advertido: “Nos oponemos a cualquier instancia de adoctrinamiento”, sostuvo.

Este domingo, otro miembro del gabinete se sumó a las críticas acerca del proceder de la profesora. Frederic, en diálogo con radio Mitre, apeló a su propia experiencia como comunicador para responder: "También soy docente. Creo que hay un problema en relación al tono del debate".

La funcionaria indicó que no está en contra de que este tipo de temáticas se den dentro de las aulas sino que se mostró en desacuerdo con la actitud y las formas: "Me parece que perdió los estribos, que el debate se podría haber llevado adelante como un debate, como un intercambio, como un alumno que exprese su opinión y una docente que lo haga lo mismo. Ella, con sus ideas que son legítimas, perdió la compostura. Es muy difícil, así, transmitir argumentos. El alumno estaba calmo, ella no".

“Si hubiese sido más persuasiva, hubiese dejado que el alumno argumente, y hubiese explicado por qué planteaba lo que planteaba, hubiese sido un debate interesante. Pero mi única crítica es el tono. Si hubiese estado más calma, hubiera sido hasta más fácil discutir y argumentar”, sostuvo Frederic.