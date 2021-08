Vidal no demoró y también le contestó a Milei por sus insultos a Larreta

María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actualmente precandidata a diputada nacional para Ciudad, salió al cruce de Javier Milei luego de que este insultara a Horacio Rodríguez Larreta al tratarlo de "zurdo de mierda".

Por su parte, el actual jefe de Gobierno de Buenos Aires, había dicho que "no se enganchaba en esa". En detalle, respondió: “Sin comentarios. No me engancho ni contesto. El nivel de agresión. Nosotros estamos preocupados por la inflación, por la inseguridad, por el Presidente que avala el adoctrinamiento en las aulas. Argentina necesita otras cosas”.

Javier Milei mantiene desde hace rato y en distintos medios de comunicación un tono agresivo y temperamental

Ahora, Vidal también se sumó a las respuestas de rechazo y sostuvo: “Es increíble, son declaraciones que revelan mucha agresión y violencia”, refiriéndose al temperamento de Milei.

Además, agregó que ese tipo de declaraciones "no es lo que necesita nuestro país. Necesitamos personas en el Congreso con temple, con propuestas concretas. A los gritos y en soledad no se cambia nada”.

Vidal defendió a Larreta

Luego de las declaraciones y el rechazo que recibió el economista Javier Milei, hoy se justificó y dijo que él es víctima de una persecución política en manos de Larreta, que por eso reacciona así: “No me gusta tener que caer en este tipo de situaciones, pero mi comportamiento corresponde a una reacción de una agresión previa y persecución que está llevando a cabo el jefe de Gobierno porteño”.