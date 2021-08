La "omisión" del kirchnerismo que ayuda a mantener en el poder al juez Walter Bento

Este jueves estaba previsto que el Consejo de la Magistratura tratara el expediente disciplinario del magistrado acusado de cobrar coimas en la Justicia Federal. Sin embargo, la senadora del Frente de Todos María Inés Pilatti de Vergara no convocó a la reunión de urgencia que le habían solicitado para analizar la defensa presentada por Walter Bento. La "omisión", ayuda a que Bento gane tiempo, se mantenga en el poder y siga controlando las elecciones, entre otras cosas. Si bien la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti no integra el Consejo de la Magistratura, cuenta con influencia para pedir que se le de prioridad al tema. Sin embargo, hasta el momento no parece preocupada en solicitar que se resuelva a la brevedad.

Es por ello que se entiende -ya sea por acción o por omisión- que la candidata que quiere renovar su banca en el Senado termina jugando a favor de la continuidad de Walter Bento en el poder.

El juez está acusado de cobrar coimas millonarias en el Juzgado Federal 1, se le trabaron embargos y está procesado de ser el líder de una asociación ilícita. Sin embargo, no se ha tomado licencia y sigue impartiendo justicia como si no existiesen denuncias en su contra. Incluso, continúa siendo el juez con competencia electoral en Mendoza.

Bento ingresando a tribunales federales.

A esta altura está claro que en Buenos Aires no es una prioridad resolver la cuestión de Walter Bento. El Consejo de la Magistratura sigue dilatando los tiempos a pesar de que el consejero instructor de la causa, Pablo Tonelli (PRO), pidió darle tratamiento urgente para el jueves. Esta vez el freno llegó por parte del kirchnerismo y es allí donde la senadora mendocina brilla por su ausencia.

Por algún motivo, Fernández Sagasti no ha mostrado interés en que su espacio político le imprima ritmo a la investigación. En este contexto particular con elecciones de por medio, incluso el silencio termina tiñendo de suspicacias el ambiente.

La senadora Fernández Sagasti ha demostrado en decenas de oportunidades la influencia que tiene en Buenos Aires. Tiene llegada directa a la Casa Rosada y es una de las consentidas de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Pero en este caso puntual no ha usado su poder para que se le de prioridad a un tema que ha conmocionado a la provincia.

Mientras la Justicia no tome una determinación nosotros no podemos prejuzgar. La Justicia procesó a Bento pero eso no significa que sea culpable", expresó semanas atrás Fernández Sagasti en MDZ Radio.

La investigación del caso Bento es escandalosa. Todo surge a raíz del homicidio de Diego Aliaga, quien habría sido la mano derecha de Walter Bento en el entramado para "coimear" a personas que atravesaban problemas judiciales. Existen policías involucrados, abogados que han admitido su participación y el fin de semana el socio de dos abogados imputados se suicidó de forma llamativa.

Al juez, a su esposa y a sus hijos les han trabado embargos millonarios por los bienes que poseen y que no pueden justificar. Autos de lujo, inmuebles y otras inversiones sustanciosas. Siguen apareciendo testigos que lo complican y avanza en el juzgado de Eduardo Puigdéngolas la investigación que realiza el fiscal Dante Vega.

A pesar de ello, Bento decidió no tomarse licencia y sigue trabajando como si nada hubiese pasado. Es el titular del Juzgado Federal 1 y retiene la competencia electoral en Mendoza.

En ese contexto, desde el radicalismo cuestionaron las decisiones que tomó Bento de permitir las colectoras del Frente de Todos, rechazando las impugnaciones presentadas por Cambia Mendoza. También calificaron como un "mensaje" político la resolución de Bento de sacar compulsa penal contra el gobernador Rodolfo Suarez por presentarse como candidato suplente a senador nacional, aduciendo que incurre en el artículo 248 del código penal.

Tenga o no razón el magistrado, aunque exista sustento legal para fundar sus resoluciones, todo queda teñido se suspicacias por el contexto en el que se toman las decisiones. Un juez debe garantizar imparcialidad y en un caso como este es imposible que eso ocurra. Las denuncias del radicalismo y de sus referentes -como por ejemplo Julio Cobos- sobre la connivencia entre Bento y el kirchnerismo dañan la institucionalidad de la provincia.

Pero es inevitable que esto ocurra. Debido a su situación procesal toda resolución que emane del magistrado será objeto de críticas y de desconfianza. Sobre todo cuando su continuidad depende de la propia dirigencia política a la está controlando.