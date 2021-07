Silencio oficial: los 7 hechos que enmudecen al Ministro de Seguridad

No habla. El ministro de Seguridad de la provincia de Mendoza, Raúl Levrino, es la figurita difícil del gabinete de Rodolfo Suarez. Incluso, la semana pasada el Gobernador asumió en parte que él le ha pedido que no de explicaciones sobre el trabajo que está realizando en la cartera. "No fue a la Legislatura porque yo se lo pedí", manifestó el mandatario respecto al pedido que hizo la bicameral de Seguridad luego del femicidio de Florencia Romano. Pero los hechos de violencia e inseguridad se han seguido sucediendo y el resultado sigue siendo el mismo: silencio oficial.

Entre otros casos resonantes se destacan el hallazgo sin vida de los hermanos Franco (18) y Kevin Álvarez (28), la desaparición de la joven Abigail Carniel (18), el homicidio de un hincha de la Lepra a metros de los portones del Parque, la ola de inseguridad en barrios privados, los enfrentamientos con bandas en el barrio Santa Teresita y hasta los festejos descontrolados de hinchas del Tomba en el estadio Feliciano Gambarte. El ministro Levrino no dio la cara para hacer referencia a ninguno de esos hechos.

Raúl Levrino solamente habla sobre restricciones.

En la mayoría de esos casos desde el Ministerio de Seguridad le patearon la pelota a la Justicia y ha sido el Ministerio Público el encargado de dar detalles de las investigaciones, detenciones e imputaciones. Sin embargo, el ministro de Seguridad sigue sin aparecer para explicar qué están haciendo para resguardar la seguridad de los mendocinos.

Los 7 casos resonantes de los que no habló Levrino

Licitación de chalecos: Este domingo el Ministerio de Seguridad de Mendoza se convirtió en noticia nacional por una licitación de compra de chalecos antibala. Sucede que una de las oferentes es la empresa Armoring System cuyo representante es Gustavo Dorf. Se trata de una persona que supo tener vínculos con el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y cuya empresa está embargada. Incluso, sale mencionado en la "causa cuadernos" y se encuentra procesado y embargado por 432 millones de pesos por ser considerado parte de una asociación ilícita que se dedicaba a lavar millones de dólares. A pesar de ello, su empresa está a punto de adjudicarse la venta de 3300 chalecos antibalas por los que el gobierno de Rodolfo Suarez tenía previsto gastar hasta $188,5 millones. Desde el Ejecutivo provincial aclaran que la oferta de Armoring System es la más baja y oscila los 160 millones de pesos. A eso suman que ofrece los mejores chalecos según los informes técnicos del Repar-Repriv.

Dos hermanos desaparecidos y asesinados: otro caso que trascendió la frontera de Mendoza es el de los hermanos Franco y Kevin Álvarez. Ambos jóvenes fueron el 7 de mayo a cobrar por un trabajo de albañilería en Guaymallén pero desde entonces no hubo más noticias de ellos. Finalmente, el 27 de junio encontraron sus cuerpos en el departamento de Maipú. Por el caso se detuvo a cuatro personas.

La búsqueda de Abigaíl: la joven de 18 años desapareció el 15 de abril y a pesar de la intensa búsqueda no han logrado dar con su paradero. Fue vista por última vez en el barrio Sargento Cabral de Las Heras. Por el caso hay tres personas imputadas por femicidio pero el cuerpo aún no ha sido encontrado. La investigación ha sido llevada adelante por el fiscal de Homicidios Carlos Torres.

Hincha asesinado en los portones del Parque: el sábado 23 de enero los hinchas de Independiente Rivadavia celebraban un nuevo aniversario del club en los portones del Parque General San Martín. En ese emblemático lugar se produjo un tiroteo que le costó la vida a Gabriel Parraguez Videla. A pesar de la violencia del hecho, de la presencia de una multitud de personas y de la ubicación en la que se desencadenaron los hechos, desde el gobierno no hubo declaraciones sobre el tema. A casi seis meses del hecho, el viernes de la semana pasada detuvieron a dos personas que serían los presuntos asesinos.

Asaltos en barrios privados y el caso Balter: la inseguridad no es un problema reciente. Desde hace años que se repiten los asaltos violentos y los ciudadanos refuerzan a diario las medidas de seguridad en sus viviendas para evitar robos. Pero incluso en barrios privados se han repetido los atracos y el 8 de mayo la víctima fue el exlegislador nacional Carlos Balter. El referente del PD fue sorprendido por delincuentes en su vivienda que redujeron a los presentes, los maniataron y se llevaron dinero en efectivo y joyas. Ese episodio se registró en un conocido barrio privado ubicado en la calle Pueyrredón de Chacras de Coria pero no se trata de un caso aislado. Desde hace meses se siguen repitiendo asaltos de esas características.

Festejo masivo descontrolado: en medio de la pandemia, el 1 de junio miles de hinchas de Godoy Cruz violaron las restricciones vigentes y se reunieron en forma masiva en el estadio Feliciano Gambarte para celebrar los 100 años del club. La convocatoria se hizo por las redes sociales y era de público conocimiento que iba a ocurrir. Sin embargo, las medidas que se tomaron para evitarlo fueron prácticamente nulas y se permitió que los fanáticos celebraran acaloradamente cuando durante 9 días el gobierno había dispuesto volver a fase 1 para evitar los contagios de covid cerrando comercios y actividades no esenciales. El hecho fue repudiado por el gobernador Rodolfo Suarez, el intendente Tadeo García Zalazar también cuestionó lo ocurrido y cargó contra el Ministerio de Seguridad. Desde el Ministerio Público dieron detalles de las imputaciones a las personas que lograron identificar pero una vez más desde el Ministerio de Seguridad optaron por la fórmula repetida: el silencio.

Enfrentamientos con bandas en el barrio Santa Teresita: otro dato preocupante es el aumento de la guerra de bandas por el narcomenudeo. La situación en el barrio Santa Teresita de Las Heras se ha tornado violenta y luego de un operativo policial se produjo un enfrentamiento entre policías y personas que viven en esa barriada. El hecho tuvo lugar el viernes 11 de junio y un joven perdió la vida como consecuencia del tiroteo y un subcomisario fue imputado como autor del disparo que le costó la vida. La escalada de violencia llegó a tal punto que vecinos prendieron fuego una comisaría cercana. La tensión en ese lugar aún persiste y el 25 de junio realizaron otro operativo con la presencia de 200 policías para realizar 19 allanamientos en los que detuvieron a cuatro personas y secuestraron 1 kilo de marihuana. Sobre esa escalada de violencia tampoco se ha expresado el ministro Raúl Levrino.