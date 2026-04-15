Nafta en alza y polémica por el impuesto a los combustibles que no va a rutas: el reclamo de la oposición al Gobierno nacional

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Obras Públicas, Martín Aveiro, confirmó que junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el exministro Gabriel Katopodis presentaron un informe ante el ministro de Economía, Luis Caputo , por el aumento de los combustibles y el uso del impuesto específico destinado a infraestructura vial.

“Es algo que veníamos trabajando mucho con Katopodis . De hecho, la semana anterior, cuando se trató la Ley de Glaciares, ya veníamos haciendo un anticipo (…) hice una cuestión de privilegio sobre el ministro Caputo, que tiene que ver con la transparencia y el uso y el manejo de los fondos que por ley corresponden y que tiene que ver con el impuesto a los combustibles”, explicó Aveiro en diálogo con MDZ Club , en MDZ Radio 105.5 FM .

El legislador planteó dos alternativas centrales: “O tenés que bajar el precio de los combustibles porque el uso de ese impuesto tiene que ver con fondos asignados por ley para la recuperación de rutas nacionales u obra nueva de rutas nacionales, o quitarlo”.

En ese sentido, remarcó el impacto del tributo en el precio final : “El impuesto de los combustibles es alrededor del 22% del precio final, que son $400, más o menos”.

Críticas por la caída de la obra pública y el impacto económico

Además, sostuvo que los recursos no se están utilizando conforme a la normativa: “El Estado nacional se ha venido ahorrando por año con estos fondos asignados que debería haber transferido alrededor de $600.000 millones”.

El diputado también cuestionó la política de precios y remarcó que “Argentina paga uno de los combustibles más caros del mundo". En ese sentido, Aveiro recordó que "en las últimas tres semanas aumentó nueve veces”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias en la economía: “El precio de los combustibles está haciendo un daño muy grande en la inflación, en los sistemas productivos, en la cadena de valor y en la logística”.

En ese marco, insistió en la necesidad de redireccionar los recursos: “Lo importante en esto es que el Estado nacional pueda volver a ponerle plata a la realidad nacional" En esa línea sostuvo que los fondos recaudados se podrían "reutilizar de mejor manera, brindando seguridad y que devuelva el sentido federal que corresponde a las provincias”.

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