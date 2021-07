Cuál es el verdadero sueño de Cristina Kirchner, según Carlos Pagni

Las elecciones legislativas de este año serán más que nada una antesala de las disputas políticas que se desatarán tanto en el oficialismo como en la oposición de cara a las presidenciales del 2023, y al contrario de lo que algunos sostienen en el Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Kirchner pretende regresar al rol estelar que la tuvo ocho años conduciendo los destinos de la Argentina, según expresó el periodista Carlos Pagni.

En su editorial semanal del programa Odisea Argentina, que se emite en el canal LN+, Pagni indicó que la vacunación contra el coronavirus será el eje de la campaña electoral del Gobierno nacional, y que el decreto nacional que modifica la Ley de Vacunas para facilitar las negociaciones con Pfizer y otros laboratorios estadounidenses “reproduce lógicas anteriores de este mismo equipo político”.

“Las malas noticias, las cosas desagradables, las hace el presidente Alberto Fernández, que para eso fue puesto en la Casa Rosada. La delegación del poder en Fernández por parte de Cristina Kirchner está basada en la hipótesis de que en estos tiempos, en la Argentina iba a ocurrir un ajuste inevitable que ella no quería titularizar para no desfigurar su imagen para no perder competitividad electoral”, explicó.

En ese sentido, Pagni señaló que “el Gobierno tiene pocos argumentos para explicar por qué tardó tanto en firmar este decreto, por una razón muy sencilla: tendría que revelar los términos secretos de las negociaciones con los laboratorios”. Por ende, remarcó que “los laboratorios pidieron muchas más cosas que dejar la palabra ’negligencia’, inclusive garantías en forma de regalías”.

Por otro lado, el conductor se refirió al desenfreno del Gobierno por las encuestas electorales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y mencionó que los potenciales candidatos kirchneristas más medidos son el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; su colega en Salud, Daniel Gollán; el embajador en Brasil y exgobernador Daniel Scioli; y la titular de Aysa, Malena Galmarini. “Hay llamados telefónicos de alguna consultora que preguntan por candidatos y pasa un aviso respecto de “la gran gestión” de Malena Massa en Aysa. ¿Quién pagará eso?”, comentó en forma de anécdota.

También insistió en la posible candidatura a diputado nacional de Santiago Cafiero, la cual es impulsada tácitamente por un sector del kirchnerismo duro: “Detrás está la intención de despejar el lugar del jefe de Gabinete, y la fantasía de que Cristina Kirchner intervenga más el gobierno de Alberto Fernández con un nuevo funcionario más ligado a ella y con otra capacidad de administración”.

Pero los deseos de la vicepresidenta parecen ir más allá de lo que suceda en estas elecciones, y tal vez como nunca antes ahora esté más preocupada por el rumbo del Gobierno, según Pagni: “Cristina está estudiando Economía, específicamente libros sobre la restricción externa, y además está apareciendo cada vez más y se preocupa por el dólar”.

“¿Habrá que descartarla tanto como lo hace La Cámpora, Sergio Massa e incluso Axel Kicillof para el 2023? ¿No tendrá el sueño de una Cristina que vuelve? Esto habrá que mirarlo en la campaña electoral”, advirtió.

Mirá el editorial completo a continuación: