La verdad detrás del desplante de la Selección a Alberto Fernández

La frustrada visita de Alberto Fernández a la Selección argentina de fútbol que ganó la Copa América tiene un matiz totalmente diferente al que el propio presidente quiso darle con una justificación que sonó poco convincente.

En su columna semanal del programa Odisea Argentina, en el canal LN+, el periodista Carlos Pagni comentó sobre los verdaderos motivos por los que Fernández, más que rechazar, tuvo que cancelar a último momento su visita al predio de la AFA en Ezeiza para felicitar a los jugadores y el cuerpo técnico por su victoria ante Brasil en la final de la Copa América.

"Se comenta que estaba listo el helicóptero en Olivos, pero no pudo ser. Algunos dicen que se negaron los jugadores, resentidos por el tiempo que no podían ver a sus familias y no querían entrevistarse con el Presidente", lanzó Pagni en relación al presunto malestar que rondaba en el plantel a raíz del aislamiento obligatorio que deben cumplir tras su llegada al país.

De todos modos, quizás también pesó la influencia de Lionel Messi: "¿Puede haber un malestar de Lionel Messi, que donó unos respiradores durante la pandemia que la Aduana no permitió ingresar?", se preguntó haciendo alusión al famoso episodio que impidió a mediados del año pasado la entrega de respiradores a un hospital de Rosario que habían sido enviados por el astro desde Barcelona.

Otro factor que hizo caer la visita de Fernández, según Pagni, fue "la relación de poder entre el Gobierno y la conducción de la AFA", encabezada por Claudio 'Chiqui' Tapia, quien "tiene una enemistad especial con Alberto Fernández inducida por dirigentes de Argentinos Juniors, y que además estaría motivando una inspección de la Inspección General de Justicia (IGJ) que podría cuestionar la última elección de Tapia como titular de la AFA que se hizo por adelantado".

"Todo esto forma parte de la política, porque Tapia es un hombre del mundo de la basura y tiene negocios importantes en la AFA, algunos dicen a través de testaferros. Posee además otros negocios con su exsuegro Hugo Moyano y con otra figura ligada al fútbol: Diego Santilli, muy cercano a los Moyano y candidato en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires", añadió.