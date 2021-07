Alberto Fernández explicó por qué no fue a Ezeiza para recibir a la Selección

Luego de la obtención de la Copa América, Alberto Fernández saludo al plantel vía redes sociales y no acudió a Ezeiza para recibirlos. Ante esto, aparecieron diferentes rumores sobre su ausencia y fue el propio Presidente quien explicó por qué no se acercó al predio para saludar a los futbolistas de la Selección Argentina.

"Me propusieron ir a Ezeiza e inmediatamente dije que no porque no me parecía oportuno. Había que cuidar los protocolos y yo en eso era respetuoso. Lo que les trasmití a los que me lo propusieron fue que en verdad los actores de esto fueron los jugadores y el cuerpo técnico, yo estoy dispuesto a rendirles el homenaje que merecen", dijo.

Y, en declaraciones con Radio 10, agregó: "La verdad que nos han hecho vivir un momento único, pero yo nunca me he valido de esas cosas para hacer política. Además, son jugadores de Argentina y no quiero que nadie interprete que uno se quiere apropiar de eso. Es un éxito que ha tenido el seleccionado argentino, no es de ningún partido ni de ningún gobierno".

"Me parece que hubo más especulación que otra cosa. El día que podamos recibirlos, lo haré encantado porque la verdad que le han dado al pueblo argentino una alegría inmensa. Les estoy muy agradecido por el esfuerzo, el ejemplo y el éxito que tuvieron en un escenario hostil. También la pasaron mal muchas veces con la prensa local y esas cosas", continuó.

Para cerrar, se refirió al rol de Lionel Messi en la renovación: "Encontró un lugar en el equipo, era algo que se le reclamaba y tal vez era culpa de que no se lo encontraban. Y Scaloni supo hacerlo. Fue un aporte fundamental el de Messi porque puso garra y su genialidad. Pero también han aparecido otros jugadores que fueron sorpresa como Dibu Martínez, fueron impresionantes".