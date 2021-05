Fernando Iglesias desafió a Alberto Fernández: "Un juicio será..."

El diputado nacional Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) defendió a Patricia Bullrich de las acusaciones del Gobierno por su denuncia sobre las negociaciones con Pfizer, y acusó al presidente Alberto Fernández de aplicar “una maniobra directa de intimidación” contra la titular del PRO al denunciarla ante la Justicia, aunque dijo que un eventual juicio será “bienvenido” porque generará “una oportunidad para que se aclaren las cosas”.

“A mi me parece que el Gobierno está en jaque. En primer lugar, Patricia no dijo que habían exigido coimas, sino que habían exigido a Pfizer un socio local, con motivos evidentes. Esto del Gobierno atacando a una ciudadana que no tiene ningún cargo es muy expresivo, porque hay una maniobra directa de intimidación”, expresó Iglesias en declaraciones al canal TN, refiriéndose a la controvertida denuncia de la exministra de Seguridad sobre las negociaciones con el laboratorio estadounidense para la provisión de vacunas, que motivó un repudio generalizado del Frente de Todos.

En ese sentido, el legislador apuntó que “si Alberto, a quien le parece normal el vacunatorio VIP y no se le ocurre investigar a sus funcionarios, presenta un juicio, será bienvenido porque creo que habrá una oportunidad para que se aclaren las cosas”.

A su vez, Iglesias respaldó los dichos de Bullrich al manifestar que “quienes quieren un monopolio de la vacuna son los del Gobierno. Detrás de ese ofrecimiento a Pfizer, y mientras cajoneaban también la oferta de Covax, el Presidente anunciaba que la Argentina iba a producir la vacuna de AstraZeneca en los laboratorios del glorioso empresariado nacional encarnado en Hugo Sigman, y apostaron a eso. Pero se quedaron sin vacunas y salieron corriendo a buscar al amigo Putin y a los amigos chinos”.

Ante la consulta sobre si hay una cuestión ideológica o que está vinculada a un negocio turbio, Iglesias insistió: “Todo junto. Está claro el intento de crear un monopolio para que trabajen los empresarios amigos, como hacen siempre”.

“Se quejan de las garantías. Vos le pedís garantías a alguien que te vende fiado, porque te mandó el producto y no le pagaste, aunque para el Gobierno eso es inaceptable. Pero a AstraZeneca y a Sigman le abonaron el 60% por adelantado, o sea 54 millones de dólares, por una vacuna que todavía no llegó. Si el señor Presidente quiere un juicio, que se lo haga a AstraZeneca como está haciendo la Unión Europea, y no a Patricia Bullrich”, enfatizó.