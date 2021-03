Formosa: Sabina Frederic defendió a Insfrán y cuestionó a Bullrich

Llegué a Formosa con un hisopado negativo de hace 24 hs. No lo aceptaron y me hicieron dos hisopados nuevos y me sacaron sangre. Es imposible que una provincia progrese así.

Formosa tiene todo para crecer, el problema es el sistema político torpe y autoritario que la empobrece. pic.twitter.com/lFY4knhZpG