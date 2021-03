Bomba: los dos ultra K que Cristina Kirchner quiere como procuradores

La renuncia consumada de Marcela Losardo como ministra de Justicia y la designación de su reemplazo, Martín Soria, forman parte de una estrategia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para cooptar los principales cargos ejecutivos y fiscales que rodean al Poder Judicial.

En contrapartida, el presidente Alberto Fernández pierde cada vez más espacios de poder en el Gobierno, lo que comenzó a afectarlo anímicamente, señaló el periodista Eduardo Feinmann en el programa +Voces, del canal LN+: "En el entorno ven al Presidente desorientado e iluso, y no pueden creer que la haya entregado de esa manera. Fernández y Losardo eran hermanos de la vida; es más, Alberto le ha contado a sus íntimos que mientras él hacía política, ella le daba el dinero para subsistir".

"Claramente el Presidente sufre el síndrome de Estocolmo: está enamorado de su secuestradora y hace todo lo que le dice", aseguró.

Sin embargo, el avance de la vicepresidenta y el kirchnerismo duro no se frenará ahí, aclaró Feinmann: "Primero van por (el procurador actual Ricardo) Casal, y después por (el candidato Daniel) Rafecas".

Si bien el caso de Casal no sorprende, ya que numerosos dirigentes del Frente de Todos exigen su desplazamiento desde hace tiempo, lo de Rafecas llama la atención: "Lo que me contaron en Casa Rosada es que Rafecas no va a pasar el filtro del Senado, con lo cual el kirchnerismo va a tratar de modificar la Ley de Procedimiento para que el nuevo procurador sea elegido por mayoría simple y se imponga el propio candidato de Cristina".

¿En quiénes piensa Cristina para la Procuración?: "Los candidatos posibles son Oscar Parrilli y Graciana Peñafort".

Por otra parte, el periodista Pablo Rossi brindó un aporte proveniente del Instituto Patria sobre la lectura política respecto a los cambios en el ministerio: "Los periodistas siguen sin entender cómo piensa Cristina. El ministro es Juan Mena, siempre lo fue y seguirá siendo, pero Losardo se negaba a seguir sus órdenes. Ahora acordaron que Martín Soria solo será la cara visible y acatará lo que le indique Mena".