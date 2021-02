Paula Oliveto fulminó a Alberto Fernández por las vacunas VIP: “Es un…”

La diputada Paula Oliveto tildó al presidente Alberto Fernández de “berreta” por su actitud tras el escándalo de las vacunas VIP y se asombró que los funcionarios y amigos del poder que recibieron una dosis del fármaco contra el coronavirus “no hayan pedido perdón”.

Invitada al canal LN+, Oliveto expresó su emoción por el fallo que condenó a 12 años de cárcel a Lázaro Báez por la ruta del dinero K: “Hoy se hizo un poquito más de Justicia, porque quizás mañana vamos a sentir que perdimos una batalla, pero nuestra obligación es levantarnos y seguir peleando porque lo que se está jugando es el futuro de nuestros hijos”.

“La Justicia argentina es muy lenta y en eso termina logrando que nadie vaya preso. Pero hoy la sociedad sabe, tiene que ver qué hace con esa información y cada uno debe hacerse cargo de su voto y su responsabilidad”, señaló en relación a las consecuencias que dicha sentencia podría tener en los ciudadanos.

En ese sentido, Oliveto consideró que “la historia pega una patada cuando los pueblos no quieren ver, tal como sucedió con la tragedia de Once y la obra pública. Más patada que lo que está pasando con la vacuna, no existe”.

Haciendo referencia a la polémica por las vacunaciones privilegiadas en el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, la legisladora opositora manifestó su sorpresa porque los involucrados “no pidan perdón”, y apuntó directamente contra Alberto Fernández: “Es mucho más fácil admitir que se equivocó, pedir una investigación y separar a los responsables”.

“Lo que me sorprende es la berretada: que un líder político vaya a otro país y diga lo que dijo, es un nivel de berreta que no se puede creer”, remató sobre las controvertidas declaraciones de Fernández durante su viaje a México.