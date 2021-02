Ni Alberto ni el campo: quién es el gran ganador de la no suba de retenciones

La reunión que mantuvieron este miércoles los representantes de la Mesa de Enlace con el presidente Alberto Fernández dejó en claro dos cuestiones: que el Gobierno por el momento no subirá las retenciones a las exportaciones en el corto plazo y prometió trabajar en conjunto para evitar que se produzcan nuevos aumentos de precios en los alimentos.

De todos modos, la jugada de Fernández con el campo dejó algunas secuelas en el Frente de Todos. “Se empezó a percibir cierto malestar en el Instituto Patria, donde había una expectativa de endurecimiento”, expresó el periodista Beto Valdez en el programa Verano de Noticias, del canal LN+.

“Allegados al Presidente me dicen que ‘Alberto en verdad no dijo que se compromete a no bajar las retenciones, sino que por ahora no quiere hacerlo y planteó buscar una solución intermedia’”, añadió.

Ese discurso fue reforzado por la Mesa de Enlace, que le pidió “específicamente al Presidente salir hablar apenas terminara la reunión para decir lo que nos comentó: que él fue malinterpretado”, acotó la comunicadora Cecilia Bouflett, quien además confirmó que los dirigentes rurales fueron invitados a participar del Consejo Económico y Social encabezado por Gustavo Béliz, que estuvo en la reunión de ayer.

Volviendo a la lectura política, Pablo Fernández Blanco aseguró que “hay un gran ganador de esta reunión y es Martín Guzmán”, dado que el ministro de Economía consideraba que “si hoy (por ayer) salían con un anuncio de más retenciones para el campo, iban a entrar aún menos dólares”.

En línea con los últimos anuncios en materia económica, el oficialismo está preparando el terreno para la campaña electoral, sentenció Boufflet: “Si miramos el proyecto del impuesto a las Ganancias de Sergio Massa, la foto de la Mesa de Enlace con Fernández, Solá y Béliz, y el discurso de Cristina en La Plata, cada uno de los espacios de esa coalición le habla a su tribuna. Es una estrategia electoral”.

Sin embargo, Valdez advirtió que “es una fotografía que no sabemos por cuánto tiempo se va a mantener”.