Cómo se preparó la cadena nacional: gesto a Adorni, hermetismo extremo, cambio por la Scaloneta y nuevo escudo

El Gobierno encontró una noticia de impacto en el mejor momento posible. Durante esta semana, la gestión libertaria buscó algún anuncio de relevancia para esmerilar las constantes novedades judiciales que atormenta al jefe de gabinete, Manuel Adorni . El exvocero ensayó el miércoles con relanzar la agenda parlamentaria y algunas medidas que el Ejecutivo tenía a mano. Sin embargo, el temario oficial no pudo correr un centímetro el eje de la información sobre las causas que tienen en el foco al expanelista.

El reciente fallo judicial en Estados Unidos que anula la condena que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de YPF , resultó una información lo suficientemente importante para capitalizar cuanto antes. A los pocos minutos lo aprovechó el presidente Javier Milei con su acto en un centro de formación laboral en La Paternal, donde cargó contra Axel Kicillof .

Mientras el mandatario llevaba adelante esos grandilocuentes agravios contra el gobernador bonaerense y exministro de Economía, los estrategas del jefe de Estado definían la siguiente jugada. Semejante anuncio debía transmitirse por cadena nacional y por esa razón la mesa chica gestó la puesta en escena en Balcarce 50.

Cerca de las 13 dispusieron que trasladen un atril, una tarima para que Milei pueda subirse, luces, cámaras y el resto de los equipos que se necesitan para transmitir. "Se viene anuncios, hay cadena", afirmaban a esa hora a MDZ algunas fuentes oficiales que venían acomodando todo en el Salón Blanco para que el mensaje grabado sea exitoso.

Sin embargo, muy pocos funcionarios estaban al tanto del anuncio. Además de los Milei, intervinieron Adorni, el secretario de Comunicación, Javier Lanari , el asesor Santiago Caputo y Santiago Oría , quien se encarga de la filmación del presidente. Salvo algunos otros colaboradores directos, nadie más había sido notificado.

"No nos dicen nada. Nos enteramos por los medios que había cadena. En estos casos, lo manejan Karina y Javier y más con tanto hermetismo por lo de Adorni", señaló un secretario con despacho en Rosada que consultó este medio. El consultor, que volvió a participar en la táctica comunicacional del Gobierno por la causa Adorni, trabajó fuertemente en el diseño de esta cadena y no iba a dejar pasar la oportunidad para que esté Sebastián Amerio en primer plano. El nuevo procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, es un alfil del monotributista, quien había sido desplazado por la secretaria general de la presidencia en su puesto de secretario de Justicia, en medio del desembarco de Juan Bautista Mahiques en lugar de Mariano Cuneo Libarona.

La intención de la cadena era simple: confrontar con el kirchnerismo por cómo se produjo la estatización de la petrolera y ubicar a Adorni al lado del presidente, en otra demostración de apoyo.

La cadena había sido confirmada a las 20. Sin embargo, los encargados de la comunicación oficial se dieron cuenta que a esa hora jugaba la Selección Argentina su amistoso en La Bombonera. Debieron ceder ante la Scaloneta y resginar el prime time.

El dato de color que sobresalió de la cadena nacional fue el debut del nuevo logo o escudo presidencial. Si bien ya algunos ministerios cuentan con el nuevo diseño, de idéntico aspecto a la estética que utiliza el gobierno de Donald Trump y su estilo "MAGA". Se destaca el color azul más oscuro y el tipo de fuente donde decía "presidente de la Nación".